León XIV se mostró sonriente, distendido y cercano durante toda la celebración. Hubo música, testimonios, oración, una bendición multitudinaria y un cierre espectacular con fuegos artificiales. Dos momentos espontáneos le dieron un tono especial a una jornada que pareció estar preparada hasta en el más mínimo detalle.

La jornada tenía todos los ingredientes para convertirse en uno de los momentos más recordados de la visita del papa León XIV a la Argentina. Y así ocurrió. El encuentro con los jóvenes, realizado este martes en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, reunió a más de un millón de personas, según las cifras oficiales, en una celebración multitudinaria que combinó música, testimonios, espiritualidad y un mensaje del Pontífice especialmente dirigido a las nuevas generaciones.

Todo pareció funcionar con una precisión divina. Desde los preparativos y la organización de los distintos momentos del espectáculo hasta la llegada del Papa, el desarrollo de la celebración y su despedida, la jornada tuvo una continuidad que transmitió la sensación de que cada detalle había sido previsto. Sin embargo, hubo dos episodios que escaparon a cualquier libreto y que terminaron aportando algunos de los pasajes más emotivos de la noche.

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También acompañó el clima. Durante buena parte del día, el cielo permaneció cubierto y las nubes evitaron que el calor se volviera agobiante para quienes habían llegado con muchas horas de anticipación. La lluvia recién apareció cuando León XIV ya se había retirado y el encuentro había terminado. Una llovizna tenue, casi como una bendición celestial después de una jornada que había transcurrido sin sobresaltos meteorológicos.

Una previa con música y una sorpresa inesperada

Mucho antes de que apareciera el Pontífice, Palermo ya estaba convertido en un gran espacio de encuentro. Los preparativos habían comenzado varias horas antes y el escenario del Monumento de los Españoles se transformó en el centro de una programación que combinó espectáculos musicales, conducción, testimonios y propuestas artísticas. La convocatoria reunió a jóvenes de distintos puntos del país, muchos de ellos identificados con sus parroquias, movimientos y comunidades religiosas.

ESCUCHEN EL CIERRE HISTÓRICO DEL PAPA LEÓN XIV PARA EMOCIONARSE HASTA LAS LÁGRIMAS 🥹 "Al comenzar les he dicho 'Bienvenidos todos', ahora como Sucesor de Pedro, les confío la segunda parte de nuestro lema: 'VAYAN Y ANUNCIEN', vayan a sus ciudades, a sus pueblos, a cada rincón; que quienes se sientan lejos de Dios, descubren a través de ustedes, QUE CRISTO LOS ESTÁ BUSCANDO" 👏 Todos los presentes estallaron en una ovación tremenda al grito de "PAPA LEÓN" en el encuentro con los jóvenes, ante la mirada del Sumo Pontífice que no podía creer lo que estaba viendo. 🇦🇷 — Empalados (@empaladosok) November 11, 2026

La música tuvo un lugar destacado y, para los santafesinos, hubo un motivo adicional de orgullo. Las tres canciones vinculadas con esta provincia. Nahuel Pennisi eligió interpretar «Yo vengo a ofrecer mi corazón», la emblemática composición del rosarino Fito Páez. Luego, Valentino Merlo -que es rosarino- llevó al escenario «Tierra zanta», el tema de Trueno en colaboración con Víctor Heredia. Finalmente, Magui Cullen emocionó con «Oración del remanso», la reconocida obra del cantautor rosarino Jorge Fandermole. Fue una manera de que la identidad musical de Santa Fe estuviera presente en una celebración de dimensión internacional.

Pero entre las actuaciones hubo una escena que no estaba prevista y que aportó una cuota de emoción genuina. Durante la presentación de Valentino Merlo, un obispo se acercó al joven cantante y le habló al oído. El intercambio llamó su atención y, cuando tomó el micrófono, no pudo ocultar su sorpresa. «Me acaba de pasar algo increíble. Era el cura de mi escuela, ¡no lo puedo creer! Shockeante, increíble», expresó, visiblemente emocionado.

El religioso era monseñor Claudio Castricone, quien había sido sacerdote de la Escuela Técnica de Fátima, en el barrio Tablada de Rosario, donde Valentino había cursado sus estudios. Consultado por los conductores, Castricone confirmó el vínculo y, con una sonrisa, le dedicó un mensaje de aliento: «Valentino fue alumno de la Escuela Técnica de Fátima en Barrio Tablada, así que, Valentino, ¡vamos para adelante!».

El abrazo entre ambos resumió uno de esos encuentros inesperados que hacen que una celebración multitudinaria también tenga historias profundamente personales. Por unos instantes, el escenario dejó de ser solamente el lugar de un espectáculo para convertirse en el espacio de un reencuentro entre un alumno y quien había formado parte de su vida escolar.

La expectativa fue creciendo a medida que se acercaba el horario anunciado para la llegada de León XIV. El programa oficial del Vaticano había establecido las 20.15 como hora de inicio de la vigilia en el Monumento de los Españoles.

Cuando finalmente apareció el papamóvil, la multitud estalló en aplausos, gritos y cánticos. El recorrido del Pontífice entre la gente se convirtió en uno de los momentos más conmovedores de la noche. León XIV avanzó saludando, sonriendo y deteniéndose especialmente para bendecir a numerosos bebés que sus familias acercaban a su paso. Fueron muchos los pequeños que recibieron su bendición y también los padres que pudieron acercárselos para que el Papa los besara.

La escena tuvo una particularidad: el Pontífice se mostró especialmente distendido. Sonrió muchísimo, saludó con entusiasmo y dejó ver una actitud simpática, espontánea y de disfrute. No se lo vio distante ni pendiente exclusivamente del protocolo. Por el contrario, pareció disfrutar del contacto directo con los jóvenes y las familias que lo esperaban.

El papamóvil continuó su recorrido hasta el altar, donde lo aguardaba el escenario central de la celebración. La recepción fue ensordecedora. Desde distintos sectores se escuchaba el clásico «¡Olé, olé, olé, León, León!», que el Papa recibió con gestos de agradecimiento y una sonrisa.

Ya frente a la multitud, sus primeras palabras fueron una expresión de asombro y gratitud: «Muy buenas noches y gracias. ¡Qué maravillosa acogida! Una bienvenida que quizás solo la Argentina puede dar».

La respuesta fue inmediata. Los jóvenes volvieron a cantar su nombre y el Papa, sonriente, se dispuso a escuchar los testimonios y a compartir una noche que había sido preparada para poner a la juventud en el centro.

Un mensaje para una generación que busca su lugar

La vigilia no fue solamente un espectáculo ni una recepción multitudinaria. El corazón del encuentro estuvo en los testimonios de jóvenes y en las palabras que León XIV les dedicó. El Papa escuchó distintas experiencias de vida, inquietudes y preguntas, y construyó su mensaje alrededor de una invitación central: no dejarse dominar por los falsos ídolos de la época y conservar la libertad.

En uno de los pasajes más contundentes, advirtió sobre las nuevas formas de idolatría que atraviesan la sociedad contemporánea: «Queridos amigos, también hoy se levantan ídolos que reclaman nuestra adoración: el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer».

También hizo referencia a las redes sociales y a la manera en que la necesidad de aprobación puede llevar a las personas a lastimar a otras. En ese sentido, alertó sobre quienes hacen negocios ofreciendo placeres que terminan convirtiéndose en formas de esclavitud.

Su exhortación fue directa: «También ustedes están llamados a permanecer de pie ante los ídolos de nuestro tiempo. ¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida! Y si alguna vez han caído, ¡levántense! No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado».

La referencia a su antecesor, el papa Francisco, atravesó buena parte de la reflexión. León XIV retomó especialmente una de las expresiones más recordadas de Jorge Bergoglio durante su pontificado: aquella invitación a que los jóvenes hicieran lío, que había pronunciado en la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, en 2013.

El nuevo Pontífice recuperó también la consigna de Francisco en Lisboa, durante la JMJ de 2023: «Todos, todos, todos», con la que había expresado la necesidad de una Iglesia abierta, capaz de recibir a cada persona.

En Palermo, León XIV volvió sobre esa idea y propuso tres llamados: todos hacia Cristo, todos con Cristo y todos como Cristo. La intención fue transmitir que nadie está excluido del amor de Dios y que siempre existe la posibilidad de volver a empezar.

Al hablar de su predecesor, también recuperó una frase que Francisco había pronunciado en relación con la tarea de la Iglesia: «Nadie ha caído tan bajo que Cristo no pueda levantarlo», una expresión que sintetiza el mensaje de misericordia y esperanza que quiso transmitir a las nuevas generaciones.

Pero hubo otra referencia especialmente significativa para la Argentina. El Papa invitó a los jóvenes a comprometerse con su comunidad y a construir una Iglesia activa, presente en las realidades cotidianas y cerca de quienes más lo necesitan. En ese contexto, los convocó a llevar adelante el legado de su antecesor:

«¡Vayan y anuncien!».

Y al recuperar aquella consigna que Francisco había dejado a los jóvenes argentinos, León XIV los alentó a seguir soñando con una Iglesia que se anime a salir al encuentro de todos, sin quedarse encerrada en sí misma.

El mensaje tuvo también una dimensión social. El Pontífice llamó a no permanecer indiferentes ante el sufrimiento de los demás y propuso acciones concretas: «Compartan el pan con quien pasa hambre, abran sus puertas al que no tiene hogar, visiten a los enfermos y a quienes nadie quiere visitar».

No se trató, por lo tanto, de una exhortación abstracta a tener fe, sino de una invitación a traducirla en gestos cotidianos, solidaridad y compromiso.

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La cruz, la oración y un cierre espectacular

Después de las palabras del Papa, la celebración ingresó en su tramo más espiritual. La oración colectiva, los cantos y el encendido de velas fueron preparando el clima para uno de los momentos centrales de la noche: la presencia de una gran cruz, que fue llevada y elevada junto al escenario mientras los jóvenes acompañaban con sus voces y sus luces.

La cruz recibió una bendición especial y se convirtió en el símbolo de una celebración que buscó dejar un mensaje más allá de la emoción del encuentro. León XIV invitó a que ese signo de la fe pasara de unas manos a otras y que, con él, también se transmitiera el amor de Cristo.

«Que, al pasar esa cruz de unas manos a otras, pase también de un corazón a otro el fuego del amor de Cristo», fue su invitación.

La escena fue acompañada por miles de pequeñas luces encendidas entre la multitud. El cielo de Palermo se iluminó luego con un espectáculo de fuegos artificiales junto a la música del coro y orquesta Papa León XIV que coronó la vigilia. El Papa permaneció junto a los jóvenes durante el cierre y compartió la alegría de ese último tramo, entre aplausos, canciones y una ovación que parecía no terminar.

Cuando el Pontífice finalmente se retiró del lugar, la celebración había concluido de manera impecable. La organización, la sucesión de los momentos artísticos, los testimonios, la oración y el espectáculo final habían funcionado con una coordinación que hizo que todo pareciera previsto al milímetro.

Y entonces ocurrió el segundo episodio fuera de libreto, aunque esta vez la sorpresa vino del cielo.

Apenas León XIV se había retirado y la multitud comenzaba a desconcentrarse, empezó a caer una lluvia tenue. Hasta ese momento, el tiempo había acompañado durante toda la jornada: el cielo permaneció nublado y las temperaturas se mantuvieron relativamente agradables, algo fundamental para quienes habían pasado tantas horas al aire libre.

La lluvia esperó hasta el final. No alteró la celebración, no interrumpió los espectáculos ni condicionó el recorrido del Papa. Llegó cuando ya estaba todo terminado. Para muchos de los presentes, fue difícil no interpretarla como una especie de bendición celestial, el broche simbólico de una jornada que había transcurrido sin contratiempos.

Las cifras oficiales hablaron de más de un millón de personas reunidas en Palermo. Una convocatoria extraordinaria que convirtió al encuentro en uno de los acontecimientos multitudinarios más importantes de la visita de León XIV a la Argentina.

La despedida de Argentina y el viaje que continúa en Perú

La vigilia de Palermo fue una de las últimas grandes actividades de León XIV en la Argentina, pero todavía le queda una jornada importante antes de continuar su viaje apostólico.

Este miércoles 11 de noviembre, el Pontífice comenzará el día con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, prevista para las 8. Luego, a las 10, celebrará una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales santuarios marianos del país.

La despedida oficial está programada para las 13.30 en el aeropuerto internacional de Ezeiza, desde donde partirá a las 14 rumbo a Lima, Perú. La llegada está prevista para las 17.30, hora local, con una ceremonia de bienvenida en la Base Aérea del Callao.

En Perú, León XIV continuará su visita apostólica con encuentros institucionales, reuniones con obispos, celebraciones religiosas y actividades con jóvenes y universitarios. Su recorrido incluirá Lima, Chiclayo, Pimentel, Santa Cruz de Succhabamba, Zaña, Cusco y Pucallpa, antes de emprender el regreso a Roma el 16 de noviembre, según el programa publicado por la Santa Sede.

La Argentina, mientras tanto, habrá quedado marcada por una visita que tuvo encuentros institucionales, celebraciones religiosas y una multitudinaria expresión popular. En Palermo, especialmente, la juventud fue protagonista de una noche que combinó la alegría de la música, la emoción de los reencuentros, la cercanía de un Papa sonriente y un mensaje que recuperó el legado de Francisco.

Una jornada que pareció salir a la perfección, en la que hasta las dos sorpresas que escaparon al libreto terminaron convirtiéndose en parte de su encanto.