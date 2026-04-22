Un hombre de 37 años fue detenido este martes por la mañana en el partido de Merlo, luego de que vecinos y obreros lo redujeran tras intentar asaltar a una mujer con un arma blanca en el cruce de avenida Sica y Lafayette, en el barrio Rivadavia.

El sospechoso había robado un celular, pero fue interceptado a pocos metros y retenido hasta la llegada de la Policía.

De acuerdo con la información disponible, el hombre se movilizaba en moto cuando abordó a una mujer y la amenazó con un cuchillo para sustraerle el teléfono. Sin embargo, no logró escapar: personas que se encontraban en la zona advirtieron la situación y lo persiguieron hasta alcanzarlo.

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En ese contexto, el sospechoso fue reducido por un grupo de vecinos y trabajadores que se encontraban en el lugar. Durante la detención, le recriminaron su accionar y uno de ellos le dijo “ponete a laburar”, mientras lo mantenían inmovilizado en el suelo.

Minutos después, efectivos del Comando de Patrullas llegaron al lugar y procedieron a la detención del hombre, quien aún tenía en su poder el celular robado. Fue trasladado a la dependencia policial correspondiente y quedó a disposición de la Justicia.

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El episodio vuelve a poner en foco la preocupación por la seguridad en la zona y el creciente recurso de la intervención vecinal ante hechos delictivos, una práctica que especialistas advierten puede implicar riesgos y derivar en situaciones de violencia.