Un grupo de residentes salvó a dos niños que estaban siendo arrastrados por el Río Suquía, en la provincia de Córdoba. El suceso tuvo lugar alrededor de las 14 horas de este viernes, cuando los vecinos presentes en el área se dieron cuenta de que los dos niños no podían salir del agua.

Para rescatarlos, uno de los hombres se arrojó al río, mientras que otros dos utilizaron las correas de sus perros. Según información de La voz, se cree que los niños, de 11 y 9 años, habían entrado al río para refrescarse en un día caluroso en la zona. Debido a la fuerza de la corriente, no lograron mantenerse en pie y fueron arrastrados.

De acuerdo con el video captado por una cámara de seguridad, una persona que se encontraba en el agua logró alcanzar a los niños y, posteriormente, los llevó a la orilla para que otros dos vecinos pudieran acercar sogas y así sacarlos del agua. El suceso tuvo lugar cerca del puente Santa Fe. La niña fue la primera en ser rescatada, y poco después se logró ayudar al niño.

Debido a la fuerza de la corriente, el vecino que estaba en el agua también fue arrastrado. Aunque parecía tener más control sobre la situación, requirió la ayuda de uno de los hombres que lo acompañaban en las labores de rescate. Una vez que todas las personas involucradas fueron sacadas del agua, los servicios de emergencia llegaron al lugar, según informa Cadena 3 Rosario. Ninguno de ellos necesitó ser trasladado a un centro médico, ya que no presentaban lesiones graves, solo algunas excoriaciones en las piernas. Tras ser evaluados, los niños regresaron con su madre.

No es la primera vez que ocurre un incidente de este tipo en el Río Suquía. El jueves 5 de diciembre, una mujer fue arrastrada por la corriente durante más de 500 metros. Ella se estaba refrescando cuando comenzó a llover y decidió permanecer un tiempo más en el río, hasta que la fuerza del agua cambió y no pudo resistir. Al ser rescatada, se encontraba inconsciente. Posteriormente, fue llevada a un centro de atención y su vida no corrió peligro.