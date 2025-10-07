El siniestro vial ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana de este martes, en la intersección de las calles Vuelta de Obligado y Ayacucho, en la zona sur de Venado Tuerto.

Según informaron los Bomberos Voluntarios, el choque involucró a un automóvil Chevrolet Corsa gris, conducido por Axel, de 19 años, y una motocicleta Motomel Blitz 110 cc, al mando de Rocío, de 34 años.

La motociclista tuvo que ser trasladada al hospital.

Asistencia inmediata y control del lugar

Al arribar al sitio, el personal de Bomberos constató que la motociclista ya estaba siendo atendida por el servicio de emergencias médicas (SIES), que la trasladó al hospital local con heridas leves.

Debido al impacto, el automóvil terminó colisionando contra un poste de alumbrado público, lo que motivó tareas de aseguramiento de la zona para evitar nuevos riesgos.

Intervención de distintos servicios

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Santa Fe, personal de Tránsito municipal y la Cooperativa Eléctrica, que procedió a revisar el sistema de alumbrado afectado por el choque.

Las autoridades investigan las circunstancias que originaron el accidente.