El Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto solicitó una pena de nueve años de prisión efectiva para dos hombres acusados de integrar una banda delictiva que en noviembre de 2022 perpetró un robo millonario en una vivienda de esta ciudad.

Los imputados, Agustín Damián A. y David Sebastián S., son oriundos de la provincia de Buenos Aires y enfrentarán el juicio oral a partir de este martes 16 de diciembre. La acusación es llevada adelante por el fiscal Iván Raposo, con el acompañamiento de la fiscal adjunta Débora Valentín.

El hecho

El violento asalto ocurrió el sábado 12 de noviembre de 2022, en una casa ubicada en calle Colón de Venado Tuerto, propiedad de un matrimonio de jubilados. Según la investigación, ese día la pareja salió de su domicilio alrededor de las 16.30 y, al regresar cerca de las 20, notaron las luces encendidas, signos de violencia en las aberturas y la casa completamente revuelta.

El fiscal Iván Raposo llevó adelante la investigación.

Al revisar las habitaciones, la víctima descubrió que habían sido sustraídos 2 millones de pesos en efectivo, 64.000 dólares, 7.000 euros y joyas de alto valor sentimental y económico, entre ellas relojes de oro, cadenas y anillos con iniciales grabadas.

Los delincuentes forzaron una reja, ingresaron por el patio trasero y revolvieron cada ambiente del hogar en busca del botín. Finalmente, encontraron los ahorros de toda una vida escondidos en un hueco de la claraboya del baño.

Puede interesarte

Robo planificado

De acuerdo al relato de la Fiscalía, Damián Agustín A. fue el encargado de la logística. Condujo un vehículo Ford Focus azul con el que la banda se trasladó desde Buenos Aires a Venado Tuerto. Una vez en la ciudad, siguieron a las víctimas cuando salían rumbo a su comercio habitual, y confirmaron que la vivienda quedaba deshabitada.

Luego, Damián Agustín A. dejó a David y a un tercer cómplice aún no identificado a pocas cuadras del domicilio. Ambos saltaron las rejas del frente, subieron al techo y descendieron al patio trasero. Desde allí forzaron una reja y una puerta para ingresar al interior del inmueble.

Mientras los autores materiales del robo saqueaban la vivienda, Damián coordinaba las acciones por teléfono desde una esquina cercana, según surge de los registros de comunicaciones. Tras el golpe, los recogió con el vehículo y los tres huyeron rumbo a Buenos Aires.

Puede interesarte

La acusación

El fiscal Raposo imputó a ambos sujetos por el delito de "robo calificado por ser cometido en lugar poblado y en banda, con escalamiento y efracción", y solicitó nueve años de prisión efectiva para cada uno.

El juicio oral comenzará este martes 16 de diciembre y será clave para determinar la responsabilidad penal de los acusados y el posible avance en la identificación del tercer integrante de la banda.