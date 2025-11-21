El jefe del Correo Argentino de Venado Tuerto fue denunciado este jueves por amenazas tras enviar un mensaje intimidatorio en el grupo de WhatsApp laboral, acompañado por la foto de un arma de fuego. El hecho motivó la intervención policial y el inicio de una investigación judicial.

La denuncia fue radicada en el Centro Territorial de Denuncias por parte de integrantes del equipo de trabajo, quienes manifestaron su preocupación ante el contenido del mensaje. Según trascendió, el jefe local del correo habría compartido la imagen de una escopeta junto a una frase amenazante: “Sobres o plomo”.

Allanamiento y secuestro

A partir de la denuncia, la fiscal en turno ordenó diligencias investigativas. El mismo jueves se realizó un allanamiento en el domicilio del sospechoso, ubicado en calle Saavedra al 400, donde personal de la Comisaría 2da procedió al secuestro de un teléfono celular y una escopeta de un solo caño sin numeración visible.

(Foto: Gentilezas)

El hombre, de 58 años, fue trasladado a sede policial para ser notificado de las actuaciones en su contra por los delitos de amenazas calificadas y tenencia indebida de arma de fuego.

Investigación en curso

Fuentes judiciales confirmaron que la causa continúa en etapa de investigación y no se descartan nuevas medidas. El caso generó preocupación en el ámbito laboral de la sucursal del Correo en Venado Tuerto, donde se evalúa si existieron episodios previos de hostigamiento.

Por el momento, el acusado no fue detenido, pero quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación.