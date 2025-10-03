En la tarde del jueves, personal policial realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Pavón al 500, en la ciudad de Venado Tuerto. El procedimiento se enmarca en una investigación que lleva adelante el fiscal Iván Raposo, orientada a desbaratar la venta de drogas al menudeo.

En el domicilio se encontraban seis personas, todas requisadas por los agentes. Cuatro de ellas fueron liberadas al no estar vinculadas con la causa, mientras que dos quedaron detenidas: Matías R., de 34 años, y Alejandra T., de 48 años.

Qué secuestró la policía

Durante el procedimiento, los efectivos incautaron:

17,3 gramos de cocaína y una sustancia de color rosado presumiblemente estupefaciente.

y una sustancia de color rosado presumiblemente estupefaciente. $53.500 en efectivo .

. Seis teléfonos celulares .

. Cuatro balanzas de precisión .

. Recortes de nylon, cucharas y platos con restos de cocaína.

Anotaciones, cuadernos y papeles con números de teléfono y la leyenda “Ale y Mati”, que serían utilizados como “tarjetas de presentación” para concretar las ventas.

Según la investigación, estos elementos evidencian que la droga estaba destinada a la comercialización.

Tanto Matías R. como Alejandra T., domiciliados en Pavón al 500, se le formó causa como coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Los investigadores sostienen que la organización utilizaba los contactos registrados en las anotaciones para promocionar y coordinar las ventas de droga.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras la fiscalía avanza en el análisis de los elementos secuestrados.