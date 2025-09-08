Un hombre fue detenido en Venado Tuerto en el marco de un allanamiento por una causa de juego clandestino, a raíz de una denuncia presentada por el vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, Daniel Di Lena.

La Policía de Investigaciones Región III allanó un domicilio de calle Tucumán, entre Rivadavia y J. B. Alberdi de dicha ciudad del sur provincial, donde se secuestraron tres notebooks y tres teléfonos celulares.

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El allanamiento se dio en el marco de una investigación del fiscal Iván Raposo y la fiscal adjunta Larisa Barucca, en la cual la PDI había realizado dos allanamientos en septiembre de 2024, donde fue detenida otra persona que en la causa es señalada como cabecilla de la organización.

El detenido fue trasladado a la Comisaría 2° de Venado Tuerto, a la espera de la audiencia imputativa.