Durante una audiencia realizada el lunes en los tribunales de Venado Tuerto, la fiscal Luciana del Grecco imputó a un joven de 20 años por los delitos de estupro y producción y divulgación de imágenes sexuales de menores de edad.

La causa fue tratada ante el juez Adrián Godoy, quien hizo lugar al pedido del Ministerio Público de la Acusación y dictó prisión preventiva para el acusado.

Según trascendió en el expediente, la víctima tiene 14 años y reside a unas 40 cuadras del domicilio del imputado. Ambos se conocían previamente y, en una ocasión, la adolescente fue a pasar la noche a la casa del joven, donde este vive con sus padres.

Allí mantuvieron relaciones sexuales, las cuales fueron grabadas sin el consentimiento de la menor y luego difundidas por el acusado a través de una red social.

Relación desigual y ocultamiento de edad

La investigación revela que el imputado habría ocultado su verdadera edad, haciéndose pasar por un menor de 16 años ante la víctima.

Esta diferencia etaria resulta clave para la calificación del delito de estupro, ya que, según la legislación argentina, mantener relaciones sexuales con una persona de entre 13 y 16 años constituye un delito, incluso con aparente consentimiento, si se demuestra un aprovechamiento de la inmadurez o falta de experiencia de la víctima.

Prisión preventiva

La fiscal del Grecco sostuvo que existen elementos suficientes para considerar la autoría probable del acusado en los delitos mencionados. Por ello, solicitó la prisión preventiva, medida que fue concedida por el juez Godoy ante el riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación o posible fuga.

Mientras avanza la causa, se continúan analizando pericias sobre los dispositivos electrónicos y la red social utilizada para la difusión del video.