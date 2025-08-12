En la noche del lunes 11 de agosto, pasadas las 22:55, un incendio en el interior de una vivienda ubicada en Esperanto al 800, en Venado Tuerto, movilizó a una dotación de Bomberos Voluntarios.

Según informaron desde el cuartel, el foco ígneo se originó en un dormitorio, afectando principalmente una silla de madera sobre la que había ropa. Al momento de la llegada del móvil 6, con seis efectivos, el fuego ya había sido sofocado por los propios dueños de casa.

La silla que tomó fuego conjuntamente con las prendas de vestir.

Intervención y medidas preventivas

Los bomberos verificaron que no existiera riesgo de reignición y procedieron a ventilar el ambiente para eliminar el humo y reducir posibles daños estructurales. Para ello, utilizaron un ventilador perteneciente a la propiedad

Además, se realizó el relevamiento de datos y registro fotográfico del siniestro, mientras en el lugar también prestaban colaboración personal de Tránsito y efectivos policiales.