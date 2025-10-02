La noche del miércoles 1° de octubre estuvo marcada por una intensa actividad para los Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto, que debieron intervenir en tres hechos de relevancia ocurridos con pocos minutos de diferencia.

Incendio en una chatarrería

A las 20:40, una dotación se trasladó a calle Neuquén al 700, donde se desató un incendio dentro de una chatarrería. Con el uso de una línea de alta presión se logró extinguir las llamas, demandando aproximadamente 3000 litros de agua. No se reportaron personas lesionadas en el siniestro.

Accidente en Chacabuco e Italia

Motociclista con heridas leves.

Minutos después, a las 21:00, los bomberos acudieron a la intersección de Chacabuco e Italia, donde se produjo una colisión entre una camioneta Toyota, conducida por un hombre, y una motocicleta Keller 110 cc, en la que circulaba una joven de 29 años. La motociclista fue evaluada en el lugar por personal del SIES y recibió el alta sin necesidad de traslado. Además, trabajaron en el operativo efectivos de Tránsito y del 911.

Choque en Pellegrini y España

La tercera intervención se registró a las 21:25, en Pellegrini y España, donde un automóvil Peugeot 208, conducido por una mujer de 33 años, impactó contra una motocicleta Honda 150 cc en la que se desplazaba un hombre de 30 años. El motociclista fue asistido por el SIES, que determinó que no era necesario su traslado. En la zona también se hizo presente personal policial y de Tránsito.