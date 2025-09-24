Un accidente de tránsito se registró en las primeras horas de este miércoles 24 de septiembre en Venado Tuerto, cuando un automóvil y una motocicleta colisionaron en la vía pública.

Según informaron fuentes oficiales, el siniestro estuvo protagonizado por una motocicleta Mondial Max 110cc, de color negro, conducida por Florencia, de 35 años, quien iba acompañada por su hija de 9 años, y un automóvil Nissan V-Drive, gris, al mando de Pablo, de 44 años.

Al arribar personal de Bomberos y del servicio de emergencias 107, madre e hija se encontraban sentadas en la calzada. La menor presentaba un traumatismo en su pierna izquierda, por lo que recibió atención médica en el lugar y posteriormente fue trasladada al Hospital Gutiérrez junto a su madre para una mejor evaluación.

En el lugar también trabajó personal de Tránsito y 911 para ordenar la circulación y relevar datos del hecho.