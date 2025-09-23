Un inusual episodio se registró en la noche de este lunes en Venado Tuerto, cuando personal de la Comisaría 12° intervino tras una denuncia radicada en sede de la Comisaría 2°. Una mujer alertó que su hijo se dedicaría a la venta de drogas en su domicilio de calle Di Martino al 300.

La denunciante entregó voluntariamente a la policía una caja con sustancias sospechosas. Con la intervención de la división Microtráfico, se realizaron pruebas de campo que confirmaron que se trataba de marihuana, con un pesaje de 32,2 gramos.

En primera instancia, la Fiscalía en turno dispuso la calificación de microtráfico y el inicio de actuaciones judiciales. Sin embargo, tras ampliar las medidas de investigación, se resolvió desestimar la detención del joven y modificar la carátula a Tenencia Simple (artículo 14 de la Ley 23.737).

Como medida de resguardo, se estableció la prohibición de contacto entre el joven y su madre, denunciante del hecho.