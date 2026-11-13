La consigna de la noche del jueves 12 de noviembre en Masterchef Celebrity fue cocinar una marquise de chocolate y naranja. Ante esto, Marta Fort se mostró firme asegurando que por su legado familiar no puede fallar.

Sin embargo, a medida que fue avanzando en la receta se le fue complicando, sobre todo cuando sacó las tortas del horno y descubrió que estaban doradas. “La p que me p, no hay nada más para hacer”, expresa la participante frente a cámara.

Pero esto no fue todo, ya que luego se le corta la crema y se sinceró angustiada con Damián Betular: “Me está yendo para el cu*”. Sin embargo, cuando van a ver las tortas, el chef le dice que están bien, “esta un breve dorado”. Entonces, Betular le recomienda que de vuelta las tortas para la presentación y la ayuda a hacer de nuevo la crema. “Me quiero ir a mi casa, ya veo la masa esa y me deprimo”, confiesa angustiada a cámara la participante y comenta: “Lo voy a contratar de psicólogo a Betular”.

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En los últimos momentos de cocina, la participante no puede contener las lágrimas y Wanda Nara le insiste en que no baje los brazos. “No, ya está, estoy para comérmelo yo antes de que lo vea Osvaldo”, expresa Marta. En ese momento se acercan Pablo Giralt y Juli Poggio a ayudarla a terminar la preparación para presentar ante el jurado.

Cuando llegó el momento de presentar su marquise ante los chefs, Marta confesó que quería comprar un robot para que lo presente por ella y ella irse a su casa. “Fue un quilombo, qué se yo”, expresó mientras el jurado cortaba su marquise y todos decían que se veía perfecta. “¿No estarás siendo un poco dramática?”, expresó Betular y Marta explica que está sin dormir, entonces el chef reacciona: “¿Qué culpa tenemos nosotros?”. A lo que Wanda comenta que tiene la carga del apellido en la espalda.

A diferencia de lo que la participante pensaba que sucedería en la devolución, recibió muy buenos comentarios del jurado. “Es la mejor crema”, dice Germán y destaca que tiene que sobreponerse a la frustración, como lo hizo.