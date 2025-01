Vera Dijkmans, modelo e influencer con más de siete millones de seguidores en redes sociales, ha captado la atención mundial al autoproclamarse "la novia más buscada del mundo". Residente en Londres, recientemente causó un revuelo en internet al anunciar que aceptaría solicitudes de hombres interesados en ser su pareja. Según Vera, recibió más de 5.000 propuestas, pero solo tres hombres lograron cumplir con sus estrictos criterios.

A pesar de la avalancha de pretendientes, Vera no encontró un romance que floreciera. La joven de 27 años, conocida por su autenticidad y confianza en sí misma, compartió consejos sobre cómo las mujeres pueden atraer al hombre adecuado. Su regla principal es clara: "Un hombre debe invitarte a una cita adecuada, como salir a cenar o hacer una actividad juntos. Si no hay un esfuerzo sincero, no vale la pena".

Vera enfatizó la importancia de establecer límites y respetarse a uno misma en las relaciones. "Un ramo de flores o un detalle demuestra que él valora tu tiempo y tu compañía. No se trata de extravagancia, sino del gesto", comentó. Según ella, la atención nocturna o mensajes después de las 10 de la noche son una señal clara de falta de respeto y deben ser ignorados.

Aunque su enfoque ha generado críticas, especialmente de mujeres que no comparten su visión, Vera mantiene su postura. "He enfrentado celos incluso en el ámbito profesional. Sin embargo, también tengo el apoyo de muchas mujeres que me desean lo mejor", explicó. Para ella, es esencial no conformarse y esperar al hombre "casi perfecto".

A pesar de recibir miles de propuestas, Vera decidió pausar su búsqueda por un novio, pero dejó claro que sigue abierta a encontrar el amor. "No creo que deba ceder en mis necesidades. Prefiero estar soltera hasta que encuentre al hombre con el que debo estar", declaró.

Puede interesarte

Finalmente, Vera recordó que, aunque disfruta de la atención que recibe, ha aprendido que la validación masculina no es lo más importante en la vida. Su historia ha servido de inspiración para muchas mujeres que buscan establecer estándares claros en sus relaciones y priorizar su bienestar emocional.