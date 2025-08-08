La periodista tuvo una crisis de angustia cuando Puro Show fue a consultarla por la polémica con la conductora de Telefe y dejó todo en manos de su abogado.

Una chicana que Verónica Lozano le dedicó a Marina Calabró, en medio de la polémica que se desató cuando la periodista comentó que la producción de Cortá Por Lozano bajó a Graciela Alfano como invitada al programa, desató una crisis de llanto, angustia y amenaza de juicios generalizados de parte de Calabró.

El detonante fue cuando, entre risas, la conductora de las tardes de Telefe recordó un doloroso incidente que afectó a la panelista de Lape Club Social: “A Marina la vimos en con... hace mucho tiempo, ja, ja, ja”.

De ahí que la referencia a la filtración de imágenes íntimas desestabilizó a Marina Calabró, quien se negó a darle una entrevista a Puro Show con cámara encendida.

Polémicas declaraciones de Verónica Lozano en un móvil con Lam que provocaron angustia en Marina Calabró, quien va a iniciar acciones legales contra la periodista. #MediodíaBienArriba en https://t.co/fnEKkuadQ9 pic.twitter.com/qG0MVoumfH — TVP (@TV_Publica) August 7, 2025

“Marina se puso re mal. Me dijo que va a ser terriblemente dura con todos los que repliquen ese tramo de la entrevista, porque a ella le generó mucho dolor, fue un delito y no va a permitir que lo tomen a risa”, reveló Walter Leiva al contar que tiene de abogado a Mariano Cúneo Libarona, el ministro de Justicia de la Nación.

De hecho, el cronista informó: “El Chato Prada tuvo que bajar al camarín de Marina Calabró, quien entre llantos y en un tono elevado planteó su enojo con LAM, el programa que pasó la entrevista”.