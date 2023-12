“El cartero trae una muy buena noticia”, esa fue la idea sobre la cual el Juzgado de Niñez de Huinca Renancó, en la provincia de Córdoba y a cargo del juez Claudio Mazuqui, decidió notificarle a una nena de 6 años que había salido la sentencia de su adopción. Y, para ello, el magistrado se disfrazó de cartero y se subió a una bicicleta llena de globos: llevaba una carta muy especial.

En el video que ilustra esta nota se ve el momento en que el juez vestido como cartero llega hacia donde está la niña, identificada como D., y su nueva familia para recibir la noticia.

En este caso, se enteraron por una carta del final del trámite tan esperado y el juez cartero, además, le llevó “la impresión de su nueva identidad, con su nombre y sus nuevos apellidos”, según pudo conocerse.

Para Mazuqui la metodología es clave: “Son actos necesarios para humanizar la justicia, empatizando, innovando y explorando nuevas formas de comunicación, como lo ha señalado oportunamente Leonardo Altamirano, doctor en Semiótica y Licenciado en Comunicación Social”.

Y agregó que “es necesario crear un entorno favorable para comunicar un hecho que resultará trascendental en la vida de D.”. Por eso, explicó el magistrado que, con esta acción, se “busca que el contenido de dicho acto formal se trasforme ‘en la muy buena noticia’”.

La metodología no es nueva para Mazuqui: el magistrado, que es hincha de River, en una oportunidad redecoró su despacho con los colores de Boca para comunicarle su adopción a un niño de 11 años.

En ese entonces, dijo: “Este juez entiende, como simpatizante del club atlético River Plate, que en la vida de una persona es muy importante lo que significa ser ‘hincha’ de un equipo de fútbol”. Para citar lo que le decía Guillermo Francella a Ricardo Darín en ‘El Secreto de sus ojos’, de Juan José Campanella: “‘¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo: de cara, de casa, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín, no puede cambiar de pasión…’.

“Los sentimientos que broten del niño al hacerle conocer lo que este juez resolvió, y que de esa forma logre entender su alcance a través de una ‘muy buena noticia’, que él mismo esperaba con ansiedad, es decir, que sea ‘un momento mágico’”, describía por agosto de 2022 Mazuqui ante este medio.

Pero antes, el juez también le había confiado a Minnie Mouse la tarea de explicarle por medio de un cuento a una nena de 7 años la buena nueva de su adopción, y además utilizó un video de TikTok. Por eso, encargó la notificación de esta sentencia a la secretaría de Cultura de la Municipalidad, que elaboró el texto y procuró que sea transmitido a la niña por una docente caracterizada.

En diálogo con Infobae, el juez contó que se encontró con la nena de casualidad en una verdulería de Huinca Renancó. “Ella estaba con el barbijo, se lo bajó y me dijo: ‘Vos el juez que me dio una familia’. Yo le respondí: ‘Yo soy Claudio’. Y nos pusimos a charlar. Me contó que le habían festejado el cumpleaños y demás, estábamos en nuestro mundo. Cuando me di cuenta, todos los vecinos alrededor estaban llorando“.

Eso le valió a Mazuqui un premio en Tenerife, España, y 2 nominaciones internacionales.