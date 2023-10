Leo contestó algunas preguntas que le hicieron los niños y niñas presentes.

Lionel Messi sigue alejado de las canchas, mientras se recupera de la molestia en el isquiotibial de su pierna derecha. Sin embargo, eso no le impide seguir cumpliendo sus obligaciones comerciales con Inter Miami.

En ese sentido, el crack rosarino se vistió este lunes de chef para participar en un evento gastronómico a un costado del estadio de Las Garzas, el DRV PNK Stadium, en la ciudad de Fort Lauderdale, Florida.

"Buenas tardes a todos, es un placer estar acá con todos ustedes y compartir este rato. Ojalá podamos compartir este rato especial para mí y para todos y pasemos un lindo día. Gracias por estar acá", expresó Leo ante decenas de niños y niñas, que llevaban la camiseta de Inter con el número 10 y el apellido Messi en su espalda.

El evento sirvió para promocionar un menú infantil de Hard Rock Cafe. Leo tiene varios lazos con esa reconocida cadena de restaurantes e incluso colaboró para crear su propia hamburguesa, que lleva su nombre.

En específico, ese menú infantil consta de palitos de pollo, pasta, la hamburguesa especial Messi X y el sándwich de pollo Messi Golden.

El rol de Messi fue levantar dos cilindros que cubrían las nuevas hamburguesas que serán parte del menú. Luego se cambió la ropa de cocinero por indumentaria deportiva para entrar al campo de juego y demostrar sus habilidades ante los presentes.

Además, respondió una serie de preguntas que le hicieron lo niños. No estaba permitido que los medios de comunicación le hicieran consultas. Ninguno de los nenes le preguntó sobre su lesión.

“¿Cómo hacés con la presión y cómo hacés para mantenerte calmado durante las finales, como en la Champions? Dinos tu secreto”, le consultó uno de los niños.

“La verdad es que no sé si hay un secreto. Me mantuve tranquilo, siempre confiado en mí”, contestó Messi, que es el futbolista más ganador de la historia con 44 títulos, conseguidos durante su paso por Barcelona, París Saint Germain, Inter Miami y la Selección Argentina.

Elena Álvarez, vicepresidenta de marketing de Hard Rock Café, destacó la actitud de Leo con los más chicos: “Cuando hace cosas para adultos, todo funciona bien, pero cuando hace cosas con niños, verás… es una persona diferente”.

El pasado 12 de julio, la empresa de marketing "Yes, we are open" lanzó la campaña "Messi Chef" (“The Wizard”, a nivel global), donde se puede ver a Leo en un rol inédito: como cocinero.