Viviana Canosa sorprendió con sus declaraciones al hablar de la ruptura sentimental de Nico Vázquez y Gimena Accardi tras 18 años de relación.

La confirmación de la separación entre Nico Vázquez y Gimena Accardi impactó fuerte en el ambiente artístico y entre sus seguidores. Tras 18 años de relación, la pareja que muchos consideraban inquebrantable decidió ponerle fin a su historia de amor. A pesar de la imagen de armonía que proyectaban, algo se rompió en la intimidad y ambos optaron por seguir caminos diferentes.

Con la noticia ya instalada, comenzaron a circular versiones que apuntaban a una supuesta infidelidad. Algunas versiones sostienen que Nico le habría confesado a Gimena que se había enamorado de otra mujer. En ese contexto, surgieron dos nombres que lo acompañan en el elenco de Rocky: Mercedes Oviedo y Dai Fernández. Aunque las dos figuras mencionadas salieron a desmentir las versiones, los rumores continuaron circulando.

Una de las voces más críticas sobre este escándalo fue la de Viviana Canosa, quien se expresó sin filtros. "Pobre Gimena. Es todo lo que puedo decir. Algo oculta Rocky y te voy a decir por qué. Hay rumores de terceros y vos no podés salir a dar una entrevista para defender tu buen nombre y el de tu mujer con tus compañeras al lado para que te defiendan. En el barrio eso no es de macho", lanzó sin rodeos en su programa en El Trece.

Sin embargo, su relato más picante llegó al compartir una experiencia personal ocurrida poco antes de que se hiciera pública la ruptura. "Cuando Adrián Suar presentó Mazeltov, su última película, a mí me llevaban de un lado al otro. En una de esas me subo a un ascensor y estaban Nico con Dai y no me parecían compañeros de trabajo. A ver, no estaban chapando pero los vi muy intensos", reveló la conductora.

Acto seguido, Canosa fue aún más clara: "Ellos se fueron un mes a los Estados Unidos previo al estreno de Rocky y son jóvenes, te podés confundir, más si venís en crisis con tu pareja... te puede pasar. Vi una química, una buena onda que no me parecía de compañeros de trabajo. No quiero decir nada, solo eso".

Aunque se cuidó de no afirmar nada en concreto, sus palabras dejaron entrever una fuerte sospecha de romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández. "En los Martín Fierro de teatro, evento al cual fueron juntos, Gimena tiene una cara distinta, no sé si de emoción o de tristeza", remató, insinuando que Gimena Accardi ya estaría al tanto de esa posible conexión.

El pasado martes 8 de julio, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi sorprendieron en redes sociales al anunciar su separación. Como era de esperarse, la noticia causó un fuerte revuelo en el mundo del espectáculo y, entre rumores e incertidumbre por el final de una de las parejas que parecía más sólidas, los medios mantuvieron el tema en agenda.

En ese marco, y aunque la intención haya sido otra, no tardaron en circular versiones que señalaban la posible presencia de terceros en discordia, apuntando a algunos de los compañeros de trabajo del actor. En su caso, se mencionó un supuesto vínculo con su compañera de Rocky, Daiana Fernández, quien desde hace más de siete años está en pareja con Gonzalo Gerber.

Si bien los involucrados intentaron disipar las especulaciones, las redes sociales no cesaron con los comentarios y continuaron poniendo el foco en el rol de la actriz dentro de esta sorpresiva separación. En ese sentido, Dai rompió el silencio en diálogo con Puro Show (El Trece) y, al igual que ya lo había hecho con Nico, volvió a desmentir categóricamente los rumores.

Aunque intentó evitar al cronista, no dejó de compartir algunas definiciones importantes. Aseguró que con el elenco de la obra están “muy bien y contentos” y añadió: “Haciendo lo que más amamos y concentrando toda la energía ahí”.

“Creo que ya hablaron las personas que tenían que hablar, no hay nada que aclarar. Yo estoy muy bien, tranquila, concentrada en mi trabajo y mi pareja. A él no le afectó para nada todo esto”, afirmó en relación a los rumores que la vinculan con la separación de Nico Vázquez y Gime Accardi.

Finalmente, se refirió al respaldo que le brindan como grupo a Nico en este momento difícil tras 18 años de relación con Gimena: “Con el equipo le estamos haciendo el aguante a Nico a full, es muy amigo, lo queremos y lo vamos a bancar en todas”.

Así, Daiana Fernández se despegó de toda polémica, dejó en claro que su “energía” está enfocada en las funciones de Rocky, aseguró que los rumores no afectaron “para nada” su relación amorosa y reafirmó su apoyo a Nicolás Vázquez.