Una joven contó una dramática experiencia que tuvo durante un viaje solicitado a través de la aplicación Uber, en la ciudad de Mar del Plata: a los pocos minutos de haber subido al vehículo comenzó a sentirse mal y terminó arrojándose del auto en movimiento para resguardarse.

Se dirigía hacia la casa de su madre en compañía de su pequeño hijo de un año.

“Uso la aplicación hace años y nunca me había pasado nada. Si bien una escucha historias de otras chicas, nunca creés que te puede llegar a pasar a vos”, expresó.

La joven había pedido un auto para dirigirse a la casa de su madre a buscar un pedido y tras subir al vehículo, el conductor inició el recorrido por la avenida Rivadavia.

Sin embargo, a los pocos minutos comenzó a experimentar síntomas que le preocuparon: “Se me empezaron a dormir las manos, los pies, las piernas y a doler la garganta”, explicó.

En ese contexto, aseguró haber notado un movimiento extraño del chofer: “No sé si fue algo que toqué o si el conductor tiró algo, porque lo único que vi fue que hizo un movimiento como si se agachara”.

Ante el avance de los síntomas y el temor por su seguridad, la joven decidió no alertar al conductor. Aprovechó que el auto redujo la velocidad al cruzar una avenida, abrió la puerta y se tiró.

“No le iba a decir ‘frene’ porque no sabía si iba a acelerar”, explicó. Según indicó, logró caer de pie y corrió hasta la esquina de Rivadavia y Francia, donde comenzó a pedir ayuda.

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Asistencia de vecinos y denuncia judicial

La muchacha fue asistida por vecinos de la zona que le acercaron una reposera y agua. Además, aseguró que el conductor de la aplicación no la asistió: “Dejó la puerta abierta y se fue. No bajó ni puso balizas”.

En medio de la situación, logró comunicarse con su madre y su pareja, quien llegó rápidamente al lugar. El caso fue denunciado en la Justicia y se investiga qué fue lo que ocurrió durante el viaje.