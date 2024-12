Un hombre de unos 40 años se ahogó y una adolescente está internada luego de que entraran a nadar en el Río de la Plata en el Paseo Costero de Vicente López, donde está prohibido.

La situación se dio este domingo a la altura de la calle San Martín y el río, en el norte del conurbano, en un predio verde de acceso libre que da a la orilla y en el que hay cartelería en la que se expresa la tajante prohibición de ingresar a las aguas, norma que suele incumplirse en días de calor como este domingo.

Ante la emergencia, ambulancias del SAME, agentes de Defensa Civil, patrullas municipales y de la Policía Bonaerense montaron un operativo en el parque costero.

La víctima murió en el lugar, según consignaron los médicos de emergencias, y una joven "de unos 14 años", según las fuentes consultadas, fue llevada con vida al hospital del partido Bernardo Houssay donde se la estabilizó y desde donde se aprobó su traslado hacia el municipio de San Fernando. Su estado sería grave.

La orilla del Paseo Costero tiene sectores con relleno de escombros y en toda su extensión está prohibido entrar al agua. La gran cantidad de visitantes del parque, hacen dificultoso el control de quienes sistemáticamente se arriesgan e incumplen la norma en la costa.

El Municipalidad de Vicente López insiste año a año con el recordatorio de que está prohibido bañarse en la orilla del Río de la Plata y sostiene campañas para prevenir "el riesgo de ahogamiento debido a las corrientes, pozos y canales irregulares que posee el mismo", incluso cuando la competencia en la zona es de Prefectura Naval.

En el Paseo de la Costa no sólo hay cartelería con las prohibiciones. El desborde y la desatención a las advertencias llevaron a que se instalen altoparlantes, por los que se comunica a través de un sistema de audio digital conectado al Centro de Comando y Control municipal, tantos las recomendaciones, como los llamados de alarma, en caso de que haya gente que se encuentre en el agua, a las que se les solicita que salgan. Es lo que sucedió este domingo.

El predio se extiende desde la calle Hipólito Yrigoyen hasta la avenida General Paz, limitante con la Ciudad Buenos Aires y cuenta con bicisenda, áreas de prácticas deportivas y circuitos gastronómicos.

Tanto las patrullas municipales como Prefectura realizan recorridas para advertir o actuar cuando grupos o individuos intentan infringir las normas y entrar a nadar. Por la misma prohibición es que en el lugar no hay guardavidas.

En el caso actúa el fiscal Alejandro Guevara. El cadáver fue retirado por un vehículo de la Policía Científica del predio, pasadas las 18.

Puede interesarte

Qué dijeron los chicos que sacaron a las víctimas

Unos amigos del partido de San Martín habían decidido pasar el domingo en el paseo costero de Vicente López, pero terminaron siendo protagonistas en el rescate de una chica que entró a nadar a las aguas del Río de la Plata, al parecer con su familia y su padre se ahogó..

"Estaba en la orilla, escuché gritos, nos tiramos al agua y trajimos al señor, pero ya estaba muerto. A la chica la salvó mi compañero que le hizo respiración boca a boca", contó Damián, uno de los chicos que sacaron a los afectados, por A24.

Otro joven del grupo contó que también estaban en el río pese a la prohibición y relató que no es la primera vez que ve una urgencia en el agua.

"Estábamos nadando acá con mis hermanos, ya sé que no se puede, pero hace calor y nos tiramos. A esa familia ya la habíamos visto en la orilla y después escuchamos que gritaban ayuda. La mamá estaba pidiendo ayuda por su hija, la traje, le hice respiración boca a boca, le pude sacar un poco de agua y la trajimos hasta donde estaban los policías, que no se quisieron meter. Después me metí yo otra vez y lo tratamos de sacar al señor, pero estaba muy inflado. Lo trajimos a la orilla, pero no se salvó", describió Kevin, por TN.

Los jóvenes relataron también que este es el segundo domingo consecutivo que rescatan a personas del río. "La gente se tira igual aunque sabe que está prohibido", agregaron, sin conciencia del riesgo.