Victoria Vanucci salió a responder las gravísimas afirmaciones que lanzó contra ella Matías Garfunkel, el padre de sus dos hijos, Indiana (11) y Napoleón (9), donde la acusa de "maltrato infantil" en durísimos términos,

La exmodelo y actual chef se defendió de esas denuncias que Garfunkel publicó en sus redes con un contundente mensaje donde a su vez acusó a su expareja de violencia de género: "Me tiró, me empujó, me pegó, me dice 'put...' frente a mis hijos' me dice que muera de cáncer como mi madre delante de mis hijos'", comenzó diciendo Vanucci en su dramático posteo,

"Esto se lo hace a la única persona que lo ayudó durante todos estos años..Nunca me voy a arrepentir de ayudar pero necesita estar internado y no tengo problema de mostrar los archivos médicos de sus ataques psicóticos. Como tampoco de mostrar los golpes. Traté, juro que me duele en el alma pero realmente traté. Jamás me senti (perdón la vulgaridad) como una estúpida. ¿De qué sirvió estos años de ayuda, de que sirvió después de todo lo que me hizo vivir ayudarlo? Estoy rota por dentro sin poder respirar", afirmó dejando claro que según su versión todo lo que dice Garfunkel sería producto de sus supuestos problemas psiquiátricos.

"Ahora solo queda trabajar en el bienestar de mis hijos y ser más fuerte ya que ellos son todo en mi vida. Por favor sepan que dirá barbaridades por su estado mental. Pido respeto a la prensa que siempre me ayudó en mis mejores y peores momentos!"



Vanucci mostró una serie de videos donde se lo ve a Garfunkel, junto a sus dos hijos pequeños, insultándola. Habrá que ver de qué fecha son y el contexto en el que se habrían dado pero es urgente que intervenga la justicia porque hay dos menores de edad inmersos en una situación de violencia.

En un segundo posteo, Vanucci mandó otro mensaje acompañado por un video. "Quiero que sepan que va a denigrarme, insultarme públicamente, mentir, mancharme y joderme con lo único que me importa.. mis hijos! Para los que me preguntan, la policía estuvo aquí apenas él se fue, no solo eso, sino que cuando vino la ambulancia para trasladarlo, se fue para que no lo agarren. Pido por favor que la palabra de una persona la cual está en estado crítico no se tome en serio. Es capaz de decir cualquier barbaridad por el solo hecho de lastimarme más. Todos sus tweets van a ser dirigidos a mi para causar caos.

Mañana pediré a su equipo psiquiátrico la carta la cual piden internación y acompañamiento constante. Jamás imaginé publicar las marcas en mi cuerpo, pero si es necesario lo hago! Jamás pensé que iba a llegar a esto", escribió. Finalmente puso otro mensaje hablándole directamente al padre de sus hijos, "Matias, sé que estás leyendo.. te pido calma y que respires y dejes de hacer esto."



En otro mensaje, Vanucci agregó: "Lamentablemente el padre de mis hijos quisó hacer esto público! Su psiquiatra Alexandra y compañía pidieron que esté en un instituto psiquiátrico, por abuso físico, mental y por manipulación de mis hijos que fue el detective del año pasado (cuando me mandó a la cárcel por pegarme) el cual ratificó que mis hijos al haber estado con su padre mientras yo trabajaba manipuló de manera maliciosa hacia mi contra."

"Siempre traté de que la verdad no salga a la luz por vergüenza, y porque me siento culpable de haberle dado el poder del homeschooling de mis hijos.. yo trabajo y el se queda en mi casa cómodo!.

El arreglo era claro, yo jamás hablaría mal de ti frente a mis hijos y tú igual,.. pero su enfermedad que son las siguientes: bipolaridad extrema más borderline personality mas osbesive compolsive behavior hacen que no solo mis hijos sufran sino que ojalá sepa la prensa entender que cada palabra que salga de su boca viene de una persona que está enferma. Entiendo que soy famosa y lamentablemente él eligió un camino horrible pero pido respeto a la situación ya que de por si es más que doloroso para todos los involucrados.

Por último, me siento orgullosa como madre y siento que hice todo de mi para ayudarlo y que mis hijos vean esas acciones para que el día de mañana piensen que jamás le solté la mano' me duele el corazón"