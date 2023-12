Victoria Vanucci está pasando por un momento de enorme preocupación. Su ex pareja, Matías Garfunkel, se llevó a su hijo Napoleón y ella no pudo volver a verlo, según contaron en Socios del espectáculo.

"La familia de Victoria se comunicó con nuestra producción, y con nosotros también, para contarnos que está pasando un momento muy delicado, que tiene que ver su dos hijos", comenzó narrando Adrián Pallares.

El conductor indicó que la ex vedette teme que Garfunkel quiera reclamar la tenencia de los dos hijos del matrimonio, Napoleón e Indiana. "Victoria hace un tiempo que no está tranquila con el tema de la tenencia de sus hijos y siente que Garfunkel le quiere sacar la tenencia”, señaló.

“Es más puntualmente de Napoleón, el hijo mayor, es el tema en este momento. Esta información nos llega porque Garfunkel estuvo en Punta del Este con amigos en una mesa muy grande donde estuvo contando lo que estaba viviendo con Victoria, contando que por un lado es la mujer que más amado en su vida y que más lo ha ayudado, y por el otro lado diciendo que le gustaría tal vez irse a vivir a Israel con su hijo Napoleón y llevarse a su hijo”, agregó Pallares.

El conductor remarcó que “la familia de Victoria y Victoria tienen mucho temor porque si se lo lleva a Israel después va a ser mucho más complicada este la conexión y tratar de verlo. La verdad es que son chicos, creo que tiene 9 o 10 años, que tienen que todavía estar obviamente con su mamá y su papá, pero con su mamá”.

Finalmente, Paula Varela mencionó que se comunicó con el entorno de la ex vedette, que está muy angustiada por la situación. “Victoria me dijeron que está destruida. Hoy hablé con alguien muy cercano a ella que le está siguiendo el minuto a minuto y cada vez que habla por teléfono con ella me dice ‘no para de llorar’. Hoy en día no está con sus hijos, los tiene Matías Garfunkel. Ella no sabe cuándo le va a devolver a los hijos”, sentenció.

La nueva vida de Victoria Vanucci en Los Ángeles: "Es un gran emprendimiento"

A mediados del 2022, Victoria Vanucci expresó su felicidad por la inauguración de Pachamama, su emprendimiento gastronómico, en Venice Beach, Los Ángeles.

Acompañada por sus hijos Indiana y Napoleón Garfunkel, Victoria Vanucci cumplió con el rito del tradicional corte de cinta para darle apertura a su nuevo restó y lo compartió feliz a través de sus redes sociales.

Al mismo tiempo, también contó con la compañía de Travis Wolfe, CEO de Bee Leaf USA, una organización que se ocupa del rescate y cuidado de las abejas y con quien Vicky viene trabajando hace unos cuatro años.

Como si esto fuera poco, la ex tenista recibió también el apoyo de la Cámara de Comercio local de la costa oeste de Estados Unidos, al recibir el certificado oficial que la habilita a abrir las puestas de su emprendimiento de comida saludable y sustentable, donde no se utiliza aluminio para cuidar el medioambiente y pretende concientizar en sus colegas.

“Es un gran emprendimiento que me permite no solo alimentar a mis hijos sino también donar jardines a las comunidades cercanas”, comentó la ex vedette sobre su emprendimiento.