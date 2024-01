La cantante de funk MC Pipokinha , que suele ofrecer espectáculos considerados polémicos, se volvió viral en la web debido a un video durante una actuación en la que fue atacada y acosada sexualmente por hombres que estaban viendo la actuación.

En la grabación, Pipokinha aparece semidesnuda, con pegatinas en los pechos, sobre los hombros de un hombre del público. La interacción con los fans terminó con momentos de ataques, en los que los hombres intentaron arrancarle las bragas, e incluso manosearon su cuerpo, especialmente sus senos.

El video generó fuerte repercusión, muchos internautas condenaron los ataques sufridos por Pipokinha.

"Independientemente de que ella esté desnuda en el escenario y cante un montón de cosas malas, etc., no le da derecho a que un grupo de personas asquerosas la toquen así. Me sentí muy disgustado al ver este video", comentó un chico. . "Cuanto más leo los comentarios, más odio a la gente. Su espectáculo es bailar, cantar y representar un personaje en el escenario. No es parte de su espectáculo ser acosado. Comentarios llenos de potenciales acosadores", sentenció un seguidor.

"Si ella baila y canta sucio es por su propia voluntad, nadie tiene la libertad de ir a ponerle las manos en el cuerpo sin su consentimiento", le reprochó otro. “Viendo los comentarios y carajo, hermano, que raro. Independientemente de lo que ella haga en el escenario, eso no le da a nadie el derecho, NADIE, de arrancarle la ropa a una chica y tocarla, sin su consentimiento”, respondió otro chico.

"La gente no entiende la parte del consentimiento, ¿verdad? ¡¡Una cosa es que ella esté desnuda PORQUE QUIERE. ¡¡Otra es que la gente le arranque la ropa sin que ella lo haya permitido!!", "por mucho que lo