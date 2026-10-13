Un impactante video registró el momento en que la corriente de agua arrastró camionetas petroleras en plena Ruta Provincial 5, a la altura de Arroyo Carranza, en el corazón de Vaca Muerta. Las imágenes, captadas este martes durante el temporal que afectó a Neuquén, muestran cómo el agua cubrió la calzada y convirtió el camino en un torrente.

En el registro se observa a un vehículo que intenta avanzar entre la corriente, pierde estabilidad, gira por la fuerza del agua y termina volcado de costado. Hasta el momento, no existe información oficial sobre el estado de salud de los conductores ni se confirmó a qué empresas pertenecen las unidades involucradas.

VOLCÓ UNA CAMIONETA EN EL ARROYO CARRANZA: COMPLICACIONES EN EL CAMINO A RINCÓN DE LOS SAUCES Las intensas lluvias provocaron una nueva crecida del arroyo Carranza, sobre la ruta que conduce a Rincón de los Sauces. En ese sector, una camioneta terminó volcada cuando intentaba atravesar el cauce. El aumento del caudal genera serias dificultades para circular por la zona, donde transita una gran cantidad de vehículos vinculados a la actividad petrolera. En principio, no se habrían registrado personas heridas. Sin embargo, las condiciones del camino son complicadas y el paso se encuentra seriamente afectado. La crecida vuelve a exponer los riesgos que se presentan cada vez que llueve intensamente, cuando el agua que baja por el arroyo dificulta la circulación y pone en peligro a los conductores. Se recomienda extremar las precauciones y no intentar cruzar el arroyo mientras se mantenga esta situación. — Horacio Russo (@horaciorusso) October 13, 2026

El director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, explicó que la caída de mucha agua en poco tiempo generó escurrimientos rápidos y daños en caminos clave para la circulación. Al respecto, el funcionario señaló:

La caída de mucha agua en poco tiempo generó escurrimientos rápidos y daños en caminos importantes para la circulación.

Antes de que se conocieran las imágenes, el funcionario había indicado que no se registraron heridos de gravedad en el marco del operativo. Sin embargo, no se difundió una actualización específica sobre lo ocurrido en Arroyo Carranza.

La situación también impactó en la Ruta Provincial 8, en el área de Rincón de los Sauces. Asimismo, se reportaron rutas cortadas en Las Coloradas y en la Ruta Nacional 40, a la altura de El Manzano. En Paso Aguerre, una familia debió autoevacuarse por la crecida de un cañadón cercano a la Ruta Provincial 20.

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En Los Catutos, las autoridades restringieron la circulación de forma preventiva tras quedar personas varadas por el barro. Equipos de Vialidad Provincial trabajan en la zona para reparar las calles internas y recuperar la conectividad. Defensa Civil advirtió que las lluvias podrían continuar durante la semana y recomendó evitar la circulación por caminos de tierra y zonas de cañadones.