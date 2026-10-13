Video: así arrastró el agua a varias camionetas durante el temporal en Vaca Muerta
Un fuerte temporal provocó la crecida de cañadones que afectaron la calzada en el corazón petrolero, dejando vehículos atrapados y rutas intransitables.
Un impactante video registró el momento en que la corriente de agua arrastró camionetas petroleras en plena Ruta Provincial 5, a la altura de Arroyo Carranza, en el corazón de Vaca Muerta. Las imágenes, captadas este martes durante el temporal que afectó a Neuquén, muestran cómo el agua cubrió la calzada y convirtió el camino en un torrente.
En el registro se observa a un vehículo que intenta avanzar entre la corriente, pierde estabilidad, gira por la fuerza del agua y termina volcado de costado. Hasta el momento, no existe información oficial sobre el estado de salud de los conductores ni se confirmó a qué empresas pertenecen las unidades involucradas.
El director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, explicó que la caída de mucha agua en poco tiempo generó escurrimientos rápidos y daños en caminos clave para la circulación. Al respecto, el funcionario señaló:
La caída de mucha agua en poco tiempo generó escurrimientos rápidos y daños en caminos importantes para la circulación.
Antes de que se conocieran las imágenes, el funcionario había indicado que no se registraron heridos de gravedad en el marco del operativo. Sin embargo, no se difundió una actualización específica sobre lo ocurrido en Arroyo Carranza.
La situación también impactó en la Ruta Provincial 8, en el área de Rincón de los Sauces. Asimismo, se reportaron rutas cortadas en Las Coloradas y en la Ruta Nacional 40, a la altura de El Manzano. En Paso Aguerre, una familia debió autoevacuarse por la crecida de un cañadón cercano a la Ruta Provincial 20.
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En Los Catutos, las autoridades restringieron la circulación de forma preventiva tras quedar personas varadas por el barro. Equipos de Vialidad Provincial trabajan en la zona para reparar las calles internas y recuperar la conectividad. Defensa Civil advirtió que las lluvias podrían continuar durante la semana y recomendó evitar la circulación por caminos de tierra y zonas de cañadones.