Un paciente trabajo de investigación policial permitió dar con el presunto autor de dos violentos robos que habían generado preocupación en la zona norte de la ciudad de Santa Fe.

El primero de los atracos ocurrió el pasado 7 de agosto, minutos antes de las 16, en la panadería El Polo, ubicada en la esquina de Pedro Ferré y Facundo Zuviría. Allí, un delincuente ingresó, amenazó a la encargada y se llevó la recaudación.

Tras el hecho, la víctima —una mujer de 33 años— aportó a la policía las grabaciones de sus cámaras de seguridad. En las imágenes no solo quedó registrado el robo, sino que también se logró reconocer al sospechoso como el mismo que, días atrás, había cometido otro asalto en la heladería Grido situada en Av. Facundo Zuviría y calle Gutiérrez.

De acuerdo a la investigación, ese primer episodio se había producido el 26 de julio y se habría repetido el 3 de agosto en el mismo comercio, en ambos casos con idéntico modus operandi.

Búsqueda y captura

Con la identidad del implicado ya establecida, personal de la Seccional 9na llevó a cabo dos requisas domiciliarias. La primera, en una casa de calle Pedro Díaz Colodrero al 3200, donde reside la madre del acusado. La mujer informó que su hijo ya no vivía allí y brindó el posible domicilio actual.

La pista condujo a una vivienda en Pasaje Fray Luis Beltrán al 4300, donde finalmente fue aprehendido H.J., el principal sospechoso. El procedimiento fue comunicado al fiscal en turno y al defensor público designado para la causa.

Con idéntico modus operandi, el ladrón actuó en la heladería

El hombre quedó imputado por robo calificado reiterado y se investiga su presunta vinculación con otros ilícitos cometidos en la zona.