Netflix presentó las primeras imágenes de la nueva serie durante el gigantesco evento que llevaron a cabo en São Paulo, Brasil.

Es bastante frecuente que, cuando una serie se convierte en un gran éxito, las productoras busquen sacar spin-offs o reboots de estas producciones.

Un caso de un exitoso spin-off es el de Better Call Saul, una precuela de Breaking Bad, y And Just Like That…, la continuación de Sex & the City para la cual ya confirmó una segunda temporada y que podría considerarse el reboot del momento.

En esta oportunidad, Netflix eligió traer a Berlín, uno de los personajes más queridos de uno de sus más grandes éxitos, La Casa de Papel, en una nueva serie que llevará el mismo nombre del personaje –también conocido como Andrés de Fonollosa, interpretado por el carismático actor español, Pedro Alonso.

Con esta nueva producción, cuyo trailer se presentó durante el evento TUDUM en São Paulo, Brasil, expandirán el universo de la popular serie española y contarán la historia de este personaje.

Por otro lado, la serie también contará con las actuaciones de los actores Joel Sánchez, Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas y Julio Peña Fernández.

En La Casa de Papel, Berlín es el segundo al mando del atraco a la Real Casa de la Moneda de España y también planeó el atraco al Banco de España, que compartió con El Profesor y Palermo.



El teaser de Berlín presenta al público el último atraco del protagonista a una de las principales casas de subastas de París. ¿El plan? Robar 44 millones de euros en una tarde.

Según confirmaron desde la plataforma de streaming, la serie llegará a Netflix en diciembre de este año.