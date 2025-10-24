Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron brutalmente asesinadas en el marco de una venganza narco el pasado 19 de septiembre en una casa en el municipio bonaerense de Florencio Varela.

La vivienda fue hallanada por la Polícia en la noche del martes 23, donde detuvo a las dos personas que estaban in situ limpiando las manchas de sangre en el domicilio. A la mañana del día siguiente, los cuerpos de las tres chicas fueron encontrados en un pozo en el patio del hogar.

Difundieron imágenes de la “casa del horror” en Florencio Varela, donde Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron asesinadas en un crimen narco. La Policía encontró los cuerpos enterrados en el patio y detuvo a varios involucrados. #FlorencioVarela #CrimenNarco pic.twitter.com/92yHv8J0lb — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) October 24, 2025

Según el fiscal de la causa Adrián Arribas, el móvil del crimen estaría ligado a una trama ligada al narcotráfico, en el que el engaño y la venganza fueron las protagonistas de la noche de horror.

Hasta la fecha hay nueve detenidos, de los cuales ocho están en la Argentina, mientras que uno de los acusados se encuentra en Perú a la espera de su extradición: Ariel Giménez, fue quien cavó el pozo y lo tapó; Lázaro Víctor Sotacuro, señalado como uno los líderes de la banda; Celeste Magalí Guerrero, dueña de la propiedad donde se hallaron los cuerpos junto con su pareja Miguel Silva; también Daniela Ibarra, a quien encontraron lavando manchas de sangre en la vivienda y que estaba acompañada por Maximiliano Parra; la lista sigue con Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro y que aparece en el auto de apoyo; y Matías Agustín Ozorio, quien fue capturado en Perú.

Resta Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como Pequeño J, que está detenido en Perú, su país natal, a la espera de que sea extraditado a la Argentina para que se lo juzgue acá.