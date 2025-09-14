El grave accidente sufrido por Thiago Medina, conocido por su participación en Gran Hermano, generó conmoción este sábado. En las últimas horas se conocieron imágenes, captadas por una cámara de seguridad, que registran la secuencia en la que la motocicleta conducida por el joven de 21 años impacta violentamente contra un automóvil sobre la Ruta 7, a la altura del cruce con la calle La Providencia en Francisco Álvarez, el viernes a las 19:50.

Thiago Medina circulaba en sentido a General Rodríguez y llevaba el casco puesto al momento de la colisión. El video permitió reconstruir los instantes previos y posteriores al siniestro, evidenciando la brusquedad del impacto y la rápida reacción de quienes lo asistieron en el lugar, antes de ser trasladado de urgencia al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno.

El parte médico posterior a la intervención quirúrgica confirmó la delicadeza de la situación. A Thiago Medina le extirparon el bazo, sufrió fractura de varias costillas y evidenció lesiones en los pulmones, riñones y el hígado. El estado del joven es descriptivamente grave: se encuentra sedado, en terapia intensiva y bajo asistencia respiratoria mecánica, con pronóstico reservado.

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Familiares y allegados permanecen en el hospital a la espera de nuevas noticias del estado de salud del joven. Entre ellos se encuentra Daniela Celis, expareja y madre de las hijas gemelas de Medina, quien a través de sus redes sociales expresó: “Gracias a Dios tenía el casco puesto”. Celis agradeció las muestras de apoyo y solicitó cadenas de oración, remarcando que dicho elemento de seguridad pudo salvarle la vida a Medina durante el accidente.