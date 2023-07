A pesar de haber realizado una olvidable temporada de UEFA Champions League en la 2022/23 con el Paris Saint-Germain, Lionel Messi fue elegido como el mejor dentro de una nómina especial.

Esperando aún los premios a mejor jugador de Europa y Balón de Oro, el capitán de la Selección Argentina de fútbol es el autor del mejor gol de la Liga de Campeones según la lista oficial.

Se trata de la interesante jugada colectiva que Messi culminó con un espectacular disparo al ángulo en el empate 1 a 1 ante Benfica de Portugal en el Estádio da Luz.

The Goal of the Tournament results are in… ?

Congrats, Leo Messi! ?#UCLGOTT | @Heineken pic.twitter.com/I4JDZF9xN1

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 30, 2023