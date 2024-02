Este martes la casa se vio revolucionada por la visita de Romina Uhrig, participante de la edición anterior de Gran Hermano (Telefe) que tuvo como ganador a Marcos Ginocchio. Los participantes recibieron a la exdiputada, que recordó cómo fue su estadía en la casa más famosa del país y aconsejó a los jugadores.

Uno de los momentos más inesperados fue cuando la Romina rompió el “aislamiento” al contar que habían nacido los hijos de Daniela Celis y Thiago Medina. “Me llevé amigos... tengo sobrinas nuevas”, dijo la exhermanita, que al darse cuenta de su error se tapó la boca.

Santiago del Moro intervino y aclaró que eso no cambiaba el juego, por lo que no había problema con la información que había dado. Sin embargo, las repercusiones en las redes no tardaron en llegar y la exdiputada fue tendencia en X (ex Twitter).

Los mejores memes y reacciones sobre la visita de Romina Uhrig a la casa de Gran Hermano:

