Un operativo de la Policía Militar de Brasil permitió frustrar un millonario robo de mercadería y rescatar a un camionero que había sido tomado como rehén por un delincuente en Río de Janeiro. El procedimiento se desarrolló el martes 13 de octubre sobre la Avenida Brasil, una de las principales vías de circulación de la ciudad, y fue registrado por automovilistas que transitaban por la zona.

Según informaron las autoridades, agentes del 41.º Batallón de la Policía Militar (Irajá) detectaron movimientos sospechosos relacionados con un camión que transportaba productos alimenticios. Al intentar detenerlo, se inició una persecución que terminó con la interceptación del vehículo en la zona norte de la ciudad.

Durante la intervención, los efectivos descubrieron que el conductor se encontraba retenido contra su voluntad dentro de la cabina. El hombre había sido amenazado por un delincuente y obligado a conducir el camión hacia el Complexo da Pedreira.

La rápida intervención policial permitió liberar al chofer sin que sufriera lesiones. Además, los agentes arrestaron a un sospechoso de 19 años y secuestraron una réplica de pistola que habría sido utilizada para intimidar a la víctima.

🚨 PMERJ frustra roubo de carga na Av. Brasil (Coelho Neto)! Policiais do 41º BPM interceptaram caminhão e libertaram o motorista, que era mantido refém. https://t.co/k0dq3Kg5qY — Diego mello (@hdiegorj) October 14, 2026

Una persecución que quedó registrada en video

El procedimiento se produjo en una avenida con intenso movimiento vehicular. Otros conductores que circulaban por el lugar filmaron el momento en que los patrulleros siguieron al camión y concretaron la intervención.

Las imágenes muestran cómo los efectivos se aproximaron al vehículo de gran porte mientras varios automovilistas detenían su marcha ante el despliegue policial.

De acuerdo con la Policía Militar, el camión transportaba productos alimenticios valuados en aproximadamente 224.700 reales, una cifra cercana a los 40 mil dólares. La mercadería fue recuperada intacta y posteriormente restituida a la empresa propietaria.

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El agradecimiento del conductor

Tras ser liberado, el camionero agradeció públicamente a los efectivos que participaron del rescate y destacó que el operativo permitió recuperar el vehículo y preservar su vida.

El sospechoso fue trasladado a la comisaría 39.ª de Pavuna, donde quedó registrado el procedimiento. La investigación quedó a cargo de la Policía Civil, que deberá determinar las circunstancias del robo y establecer si hubo otros involucrados.