A la espera de sus cuatro shows en el Movistar Arena de Buenos Aires, Nicki Nicole continúa deslumbrando a todos durante su gira por Europa con los temas de su reciente álbum “ALMA” y los hits que la convirtieron en una estrella.

De esta forma, la artista argentina, que supo saltar a la fama con "Wapo Traketero" y sigue generando furor en muchísimas partes del mundo, sorprendió al público que se acercó hacia el escenario principal del Lollapalooza de París.

En su nuevo álbum, tiene 10 canciones entre las que aparecen "Ya no", "No voy a llorar", "Llamame", "Se va 1, llegan 2", "Tuyo" y "Tienes mi alma". Además, posee una gran variedad de colaboraciones con Milo J en "Dispara", Young Miko en "8 AM", Rels B en "Qué le pasa conmigo?" e YSY A en "Caen las estrellas".

Por otro lado, tras regresar desde el viejo continente, se presentará en Santiago de Chile el 24 de agosto para después presentarse en cuatro oportunidades en Buenos Aires y una en Rosario.

Luego, volverá a salir del país para presentarse en Uruguay y México.