Durante una excursión para observar gorilas en su hábitat, una turista protagonizó un insólito episodio que quedó grabado y rápidamente se volvió viral. Testigos contaron que una cría de gorila se acercó al grupo de visitantes, y cuando la mujer ignoró las indicaciones de los guías para mantener distancia, un gorila adulto intervino empujándola con fuerza.



Las imágenes -compartidas en redes por otros turistas- muestran cómo el animal se planta ante la mujer y la empuja varios pasos hacia atrás, como si respondiera directamente a la falta de respeto por las normas de seguridad. El momento causó una mezcla de sorpresa y risas entre los presentes, aunque también generó alertas sobre la importancia de seguir las instrucciones en este tipo de recorridos.



🦍Esto es lo que pasa cuando turistas ignoran las instrucciones del guía https://t.co/1PDAQUyNnh pic.twitter.com/jSi1pFwUGQ — Sepa Más (@Sepa_mass) December 16, 2025

Los guías del grupo explicaron que los gorilas, especialmente los adultos, pueden percibir el acercamiento humano como una amenaza si no se respetan las pautas recomendadas. Según coincidieron, la intención del animal no fue agresiva —sino más bien un gesto para marcar límites— y que la situación no pasó a mayores gracias a la rápida intervención del equipo.



Puede interesarte

Organizadores y especialistas recalcaron que, aunque los encuentros con fauna salvaje pueden ser experiencias únicas, siempre deben realizarse con respeto y bajo las indicaciones de los guías autorizados para evitar malentendidos o comportamientos imprevisibles por parte de los animales.