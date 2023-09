La legendaria banda británica The Rolling Stones lanzó hoy "Sweet Sounds of Heaven”, segundo adelanto de su nuevo y esperado álbum "Hackney Diamonds", donde cuenta con los aportes de dos invitados estelares como Lady Gaga y Stevie Wonder.



El álbum, que saldrá a la luz el 20 de octubre y que interrumpe la ausencia de material original desde "A Bigger Bang" (2005), también marca la primera producción sin el baterista y fundador del grupo Charlie Watts.



Tras un primer adelanto titulado "Angry" y un anuncio que recorrió todo el mundo con la noticia de su vuelta a las producciones, The Rolling Stones se despacha con una nueva canción que trae la influencia gospel y el linaje de canciones como "You Can't Always Get What You Want" y "Shine a Light".



Cuenta con una poderosa performance vocal de Lady Gaga y con Stevie Wonder detrás de un Fender Rhodes, un sintetizador Moog y un piano.





La historia oficial cuenta que Jagger estaba en su casa de Londres una tarde soleada, las hojas crujían mientras el viento soplaba entre los árboles y comenzó a tocar un patrón de acordes en el piano que terminaron siendo el alma esta esta pieza.



La canción fue grabada en los Henson Recording Studios de Los Ángeles, Metropolis Studios de Londres y Sanctuary Studios de Nassau, en Bahamas, y la composición final está compartida con su socio eterno, Keith Richards.



En aquellas sesiones en Los Ángeles fue que la agrupación legendaria invitó a Stevie Wonder y Lady Gaga, ambos con antecedentes en el mundo stone: ella se unió al grupo en un escenario en el tour de "50 & Counting" en 2012 para interpretar la versión de "Gimme Shelter" lanzada luego en el "GRRR Live Álbum".



Wonder, por su parte, giró con los Stones en su “American Tour” en 1972, y subía regularmente en el medley de "Satisfaction" y "Uptight".



La llegada de "Hackney Diamonds" fue anunciada a finales de agosto por Jagger, Richards y Ron Wood en un evento especial de prensa en el histórico Hackney Empire, el epicentro de arte pionero del este de Londres por casi 125 años.

El lanzamiento fue presentado por la estrella de televisión de Estados Unidos Jimmy Fallon, conductor del exitoso programa televisivo “The Tonight Show” y fue transmitido mundialmente vía YouTube.



En ese marco, la banda confirmó la fecha de salida de “Hackney Diamonds” junto al primer single del disco, “Angry”, a siete años de “Blue & Lonesome” (2016), que reunía versiones de varios clásicos de blues.



Se trata del 24to. disco británico -o 26to. estadounidense- del conjunto y del primero integrado por canciones originales desde el lanzamiento de “A Bigger Bang”.



“Hackney Diamonds” marca la primera colaboración de los Stones con el productor y músico neoyorquino Andrew Watt, que fue nombrado Productor del Año en 2021 en los Premios Grammy y trabajó junto a figuras como Pearl Jam, Iggy Pop y Elton John.



El álbum está integrado por 12 temas, que se irán develando paulatinamente y que fue grabado en varias locaciones alrededor del mundo.



El rockero “Angry” se estrenó junto a un video musical dirigido por Francois Rousselet, quien trabajó con los Stones en “Ride 'Em On Down”, del álbum “Blue & Lonesome” y protagonizado por la actriz Sydney Sweeney. El arte de tapa realizado para “Hackney Diamonds” es obra de la animadora digital Paulina Almira.