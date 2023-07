Una fuerte tormenta de granizo sacudió la noche del miércoles una zona cercana a la ciudad estadounidense de Denver (Colorado), donde casi un centenar de personas que estaban esperando un concierto del cantante británico Louis Tomlinson resultaron heridas a causa de la inclemencia meteorológica. Impactantes videos

Siete personas tuvieron que ser trasladadas a un hospital con lesiones “que no ponen en riesgo sus vidas”, mientras que decenas fueron atendidas por cortes y fracturas.

De acuerdo con los servicios de emergencia locales, entre 80 y 90 personas fueron atendidas en el lugar por cortes y facturas, mientras que siete víctimas tuvieron que ser trasladadas a un hospital con heridas “que no ponen en riesgo sus vidas”.

Videos difundidos en redes sociales por personas presentes en el lugar muestran a los asistentes del concierto cubriéndose con cajas de cartón y distintas prendas de ropa y refugiándose bajo árboles mientras caen granizos que, según los testigos, eran del tamaño de pelotas de golf.

Asimismo, varios asistentes publicaron fotos y videos de morados en el cuerpo y daños en autos causados por el granizo.

Dos horas después de la hora programada de inicio del evento y tras retrasarse dos veces, el concierto del exintegrante de la ‘boy band’ One Direction fue oficialmente pospuesto. En su cuenta de Twitter, Tomlinson dijo sentirse “devastado” por lo ocurrido. “¡Aunque no tocamos el ‘show’, sentí toda su pasión!”, expresó.

drove 8 hours to see #LouisTomlinson tonight at Red Rocks. Praying for everyone who was there tonight. i have bruises and welts all over my back and legs. had to empty out boxes of shirts at the merch stand to be cover our heads. pic.twitter.com/qmGvRHKXUA

A freak hailstorm and flash flood hit Red Rocks tonight with golf ball sized hail while I was photographing the Louis T show. HUGE shoutout needs to go to the staff and medical teams at Red Rocks who were helping the injured as well as helping the fans be as safe as they could. pic.twitter.com/hN37VoL5W7

— Nikolai Puc (@NikolaiPuc) June 22, 2023