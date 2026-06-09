Una familia sufrió un dramático momento en Brasil al ser atropellada por un automovilista que luego del hecho se llevó al bebé de las víctimas sobre el capot de su vehículo mientras huía del lugar.

El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad, y las imágenes generaron conmoción en las redes sociales.

En Campina Grande, Brasil, una familia fue atropellada mientas cruzaba un paso peatonal.



Entre las víctimas se encontraban una mujer embarazada y un bebé. La responsable huyó del lugar, con el infante aún atrapado en su parabrisas, pero posteriormente fue localizada y detenida… pic.twitter.com/FepCiHcgH2 — Notienred (@notienredinfo) June 9, 2026

El hecho ocurrió en una esquina de Río de Janeiro. En el video se observa a una pareja cruzando la calzada mientras empuja un carrito con un bebé.

En ese momento, un coche los embiste y provoca que el niño termine sobre el capot del vehículo. Según las imágenes, el conductor continuó su marcha durante varios metros antes de que el pequeño cayera al asfalto.

Tras el impacto, vecinos y testigos acudieron rápidamente para asistir a las víctimas. La pareja y el bebé fueron trasladados para recibir atención médica, mientras que el automovilista abandonó el lugar sin detenerse a prestar ayuda.

La Policía abrió una investigación para identificar al conductor y determinar las circunstancias del episodio. Las grabaciones de las cámaras de seguridad son una de las principales pruebas con las que cuentan los investigadores para reconstruir la secuencia y establecer responsabilidades.

Mientras avanza la investigación, las autoridades intentan localizar al responsable del hecho, que podría enfrentar cargos por lesiones y abandono de persona.