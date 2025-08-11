Ocurrió en Garrafão do Norte: las cámaras captaron a un hombre en evidente estado de ebriedad que, sin estar inscripto y con sandalias, se incorporó a la largada y completó los ocho kilómetros junto al resto de los participantes.

El protagonista, identificado como Isaque, se dejó ver al comienzo de la prueba y, contra todo pronóstico —por su aspecto y por el calzado— decidió correr. Pese a que muchos esperaban que caminara unos metros y abandonara, llegó hasta la meta y cruzó el arco como cualquier otro competidor.

En un video que se difundió luego en redes, Isaque explicó su impulsiva decisión: “Yo había bebido y, al ver la multitud, pensé: voy a correr para quitarme la resaca”. Las imágenes, que muestran al hombre avanzando entre atletas vestidos con indumentaria deportiva, despertaron risas y sorpresa entre el público presente y los usuarios de internet.

¡Borracho se cuela a carrera y hasta medalla le tocó! Ocurrió en Brasil, este hombre en estado de ebriedad y en chanclas corrió 8 km y hasta le ganó a varios corredores. pic.twitter.com/aMh2yMRIas — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) August 7, 2025

Al llegar a la línea de llegada, le entregaron una medalla de finisher, igual que al resto de los que completaron la prueba. Los organizadores justificaron el gesto destacando el tono festivo del episodio: “El público se divirtió mucho con la escena y quisimos reconocer ese espíritu lúdico y saludable, además de demostrar que el deporte genera un ambiente sano”, señalaron.

La historia no quedó ahí: la viralización motivó a los allegados de Isaque a crearle una cuenta en redes sociales —él no tenía teléfono— y la municipalidad publicó un video posterior donde se lo ve entrenando, ya sobrio y con calzado adecuado. Desde la comuna celebraron el cambio y le dedicaron palabras de apoyo: “Estamos felices por esta historia y deseamos que marque el inicio de un ciclo transformador y bonito en la vida de Isaque”.

El episodio se convirtió en tendencia por la mezcla de humor y sorpresa y, según contaron desde la organización, dejó una postal simpática del evento: un hombre que, sin preparación ni equipo, se animó a completar una carrera de calle y terminó siendo ovacionado por parte del público.