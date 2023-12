Canaletti cruzó límites en vivo con Carmen Barbieri al abordar el tema de la declaración de Araceli Torrado sobre el hostigamiento de David Nalbandian. Todo comenzó con un informe sobre cómo la modelo solicitó medidas de restricción y un allanamiento a los dispositivos de su expareja en el marco de la causa por hostigamiento. Nalbandian admitió haber instalado una cámara oculta en el departamento que compartían en Buenos Aires. Carmen Barbieri, en tono de broma, mencionó la posibilidad de poner una cámara para ver lo que hace Canaletti cuando ella no está presente, mientras él explicaba el contexto judicial.

El periodista respondió de manera tajante: "No hay ningún degeneradito ahí". Ante la insistencia de Carmen, quien preguntó si los que colocan cámaras son "degeneraditos", Canaletti afirmó que Torrado descubrió que le habían colocado una cámara a través del aire acondicionado en el dormitorio, y desde allí se monitoreaba todo. Explicó que Nalbandian admitió haberlo hecho porque quería comprender mejor a Torrado y destacó que este acto constituye una violación a la intimidad.

En ese instante, Carmen Barbieri intensificó el tono y confrontó al reconocido periodista del Grupo Clarín, preguntándole directamente: "¿A mí no me la ponés?". "Yo no soy onanista. No me turbo ni me masturbo", admitió Canaletti. Después de unos momentos de silencio incómodo por parte de los demás panelistas, el periodista sorprendió a todos recitándole un poema de amor a la conductora.