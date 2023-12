Durante una entrevista en el programa de Marcelo Tinelli, Coki Ramírez compartió detalles sobre su noviazgo con Ezequiel Corbo, provocando la reacción en vivo de Pampita. Tinelli le preguntó sobre la relación, y la modelo admitió que han pasado varias semanas sin verse.

Coki Ramírez expresó: "No lo volví a ver nunca más. Capaz que usted lo vio. Nunca más supe de él". Esta declaración llamó la atención en el estudio, y Tinelli le preguntó nuevamente: "Qué extraño que sean exclusivos y no se vean durante cuatro días, ¿no?". La respuesta de Coki fue contundente: "Más de cuatro. Hace 15 o 20 días que no lo veo". Federico Hoppe agregó que Ezequiel Corbo está trabajando mucho pero está solo, sin otra mujer.

Ángel De Brito indagó sobre el estado sentimental de Coki, quien confirmó su soltería: "Estoy sola. Me chapé a Cacho de Los Palmeras en el Movistar Arena y mañana bailamos juntos ‘Bombón Asesino’".

Puede interesarte

Marcelo Tinelli, preocupado, envió un mensaje a Corbo: "Quiero decirle que se ponga las pilas. No puede ser que pasen 20 días sin un llamado. Un desastre". Ante la incomodidad de Coki, Pampita tomó el micrófono y fue directa: "Nunca me gustó ese chico para vos". Tinelli coincidió, y Pampita sugirió: "Se debería dar cuenta de que Coki le dio bola. O la trata como una reina o nada". La modelo añadió: "A alguien como yo no lo va a encontrar". Finalmente, Tinelli cerró: "Echamos a Corbo, listo".