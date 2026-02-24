Durante el fin de semana, un operativo de prevención y control en Villa Gesell derivó en la aprehensión de un joven que, al volante de una camioneta Volkswagen Amarok, realizó maniobras riesgosas durante el evento Enduro del Verano. El conductor, identificado como A. F. P., de 24 años, fue detectado mientras circulaba detrás de una motocicleta, zigzagueando a alta velocidad sobre los médanos.

Según fuentes policiales, estas acciones generaron un riesgo concreto para los asistentes, lo que motivó un seguimiento controlado y la posterior intervención judicial. “La gravedad de la conducta y la evidencia reunida justificaron la intervención”, indicaron las autoridades locales.

Aprehensión y secuestro del vehículo

La aprehensión del conductor se realizó bajo disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 6 de Villa Gesell y el Juzgado de Garantías N° 6 de Dolores, en el marco del Artículo 193 Bis del Código Penal. Además, se procedió al secuestro de la camioneta y de la licencia de conducir del involucrado.

El operativo formó parte de la política de seguridad “Sol a Sol 2025/2026”, que busca prevenir accidentes en eventos masivos mediante un trabajo conjunto entre la Policía bonaerense, el Municipio de Villa Gesell y la Fiscalía General. Como explicaron, “la seguridad en espacios públicos es una responsabilidad compartida entre la comunidad”.

Fallecimiento de un motociclista

Paralelamente, un trágico accidente se produjo en los médanos de la ciudad, donde Andrés Alberto Alemán, de 28 años, perdió la vida tras caer de su moto durante la competencia. La víctima no llevaba casco ni elementos de protección y, según información oficial, era investigado como presunto líder de una banda vinculada al narcotráfico en los barrios Mosconi y Punta Lara.

El accidente ocurrió en un “médano cortado”, un desnivel propio de la zona que representa un riesgo frecuente para los motociclistas. Los bomberos realizaron maniobras de reanimación y lo trasladaron al hospital local, donde ingresó sin signos vitales. Más de 1.300 pilotos y miles de espectadores participaban de la 31° edición del evento, que cada año moviliza a la región.