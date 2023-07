La ex Gran Hermano habló del fin de la relación con Conejo.

Después de varias semanas, Coti Romero volvió a hablar de los motivos que llevaron a la ruptura de la relación con Alexis Quiroga, pareja que se formó dentro de la casa de Gran Hermano.

De invitada en LAM, la correntina contó cómo se siente tras haber tomado esa dura decisión y cómo le afectó física y emocionalmente.

“No fue algo puntual, pero fueron problemas innecesarios que veníamos teniendo porque creo que ninguno estaba acostumbrado a todo esto y me parece que pasa con la mayoría”, contó de entrada Coti Romero.

“Uno cuando sale de la casa cree que puede con todo, pero después se da cuenta de que no es así”, comentó la integrante del Bailando 2023. Luego coincidió con Ángel de Brito con la letal frase: “¡Nos desbordó la fama!”.

“Pero está bueno también que uno acepte eso porque yo decía que podía con todo, pero no siempre pude con todo y de repente me di cuenta de que yo tenía que tratarme y hacer terapia. ¡Y no está mal eso!”, reflexionó Coti.



La ex Gran Hermano reveló que nunca vio notas dadas por El Conejo luego de la ruptura. “No vi nada o sea ninguna nota de él. Me fui a mi pueblo y traté de enfocarme en mí, en encontrarme de nuevo conmigo misma, porque sentía que me estaba perdiendo, que no tenía eso, esa chispa que tenía cuando cuando no estaba en los medios en su momento cuando había arrancado recién Gran Hermano”, agregó.

“Perdí 7 kilos. Pasé un momento difícil, ahora me valoro mucho más y me volví a encontrar de nuevo” confesó Coti sobre su sanación.