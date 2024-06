Una pareja de California está disfrutando de la vida al máximo después de que un devastador accidente casi destruyera sus posibilidades de estar juntos. Cody Bryant y Haley Woloshen se conocieron en Hawái en 2022, conectando de inmediato al descubrir que vivían a solo una milla de distancia en Los Ángeles.

La pareja pasó varias semanas juntas hasta que Bryant, de repente, dejó de responder a los mensajes de Woloshen, lo que la llevó a pensar que la había abandonado. Sin embargo, la realidad era mucho más trágica: Bryant había sido atropellado por un coche mientras conducía un ciclomotor en Ibiza, sufriendo graves heridas que lo dejaron en coma.

Woloshen hizo el descubrimiento aterrador al encontrar una campaña de GoFundMe que los amigos y familiares de Bryant habían creado para cubrir los costos de sus facturas médicas. Tras meses de ardua rehabilitación, la pareja volvió a reunirse, pero Woloshen pronto descubrió que Bryant tenía una lesión cerebral traumática y no recordaba el tiempo que habían pasado juntos.

“Ninguno de los dos esperaba esto, pero sentimos que nos ha ayudado a crecer como personas y como pareja”, escribió Bryant en una publicación de Instagram. Finalmente, se le permitió regresar a la casa de Hermosa Beach que compartía con tres compañeros de cuarto y se sometió a terapia física, ocupacional y del habla de manera intensiva. El accidente lo dejó con hemiplejía o parálisis parcial, lo que llevó a los médicos a temer que nunca volvería a caminar.

A pesar de los pronósticos, Bryant estaba decidido a superar las dificultades. En marzo, él y Woloshen asistieron a una boda en Guatemala, donde Bryant se propuso cumplir un objetivo: alcanzar la cima del volcán Acetenango. “Antes de mi accidente, hice muchos viajes importantes alrededor del mundo, pero lamentablemente pensé que nunca más podría hacerlo”, explicó Cody. Aunque todavía tiene problemas de equilibrio y coordinación muscular, Bryant, con la ayuda de Woloshen, logró minimizar las caídas y resbalones en el terreno empinado y resbaladizo.

Bryant utilizó un bastón y dos aparatos ortopédicos, además de hacer descansos frecuentes. Al llegar al campamento base, él y Woloshen vieron cómo salía humo de la boca del volcán, apreciando los frutos de su esfuerzo. “Cada paso fue una victoria y llegar a la cima significó más de lo que puedo expresar con palabras”, escribió Bryant en una actualización de GoFundMe. “Estoy decidido a seguir escalando montañas como esta, tanto literal como figurativamente, en mi recuperación”.

A pesar de los grandes avances, Bryant enfrenta desafíos aún mayores, como detalló en una actualización de abril. Afirma que su actitud positiva lo ha llevado hasta donde está ahora “y no quiero perderla, pero seré más transparente sobre las dificultades invisibles”. Bryant asegura que la frase “Ojalá me faltaran extremidades en lugar de tener el cerebro lesionado” ha aparecido en su diario más de una vez. “Perder la cabeza conscientemente es terrible”, confesó.

El sobreviviente ha conservado la mayoría de sus recuerdos a largo plazo, pero los años recientes están marcados por lagunas. No puede recordar el fatídico viaje a Europa que lo dejó en coma, ni el año siguiente. Explicó que ahora debe anotar todo, porque su memoria no retiene mucha información. “Mi atención es fugaz, por lo que a menudo pierdo la noción de lo que estoy haciendo. Confío estrictamente en el reloj porque mi sentido innato del tiempo es bastante pobre”.

La frustración por su persistente confusión mental a menudo se manifiesta en su función motora. “Mi pie comienza a arrastrarse, mis dedos se curvan, mi mano tiembla o me inclino hacia un lado”. Dice que a veces su cerebro está tan agotado “que me vuelvo ilógico y me cuesta conectar la causa con el efecto. La lesión cerebral impregna toda mi vida”.

Bryant continúa enfocándose en su recuperación a través de psicoterapia, ejercicios de memoria, meditación y otros tratamientos. Sus objetivos incluyen reaprender a escribir, correr y nadar. Por encima de todo, Bryant se niega a perder la esperanza. “Siempre he creído que la mentalidad de una persona es muy poderosa y mi recuperación ha reforzado esa creencia, sirviendo de motivación para mí y mi pareja en este desafío de vida”.

La campaña GoFundMe ha recaudado más de 150,000 dólares de su objetivo de 200,000 dólares.