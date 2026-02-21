La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) informó este viernes que inició el proceso administrativo para que inhabiliten la licencia de conducir de la “Toretto” de Berisso, quien se filmó manejando y pasando semáforos en rojo a más de 170 km/h. Luego, el Ministerio de Transporte bonaerense concretó la medida que le impide manejar a la infractora.

La joven del video que se hizo viral en los últimos días circulaba con una amiga en el asiento del acompañante y en las imágenes se observaba además que no tenía puesto el cinturón de seguridad.

Luego de haberla identificado, la ANSV solicitó la suspensión de su Licencia Nacional de Conducir a las autoridades correspondientes. Una vez que sea notificada, la irresponsable joven deberá realizar nuevamente los exámenes que determinarán “si está apta para la conducción de vehículos en la vía pública, sin poner en riesto la vida de otras personas”, según indicó el organismo.

Poco después, llegó el comunicado del Ministerio de Transporte bonaerense: “A raíz del video difundido por una influencer en Berisso, donde se la observa conduciendo a 180 km/h y cruzando semáforos en rojo, se inhabilitó a la persona luego de un trabajo en conjunto con las autoridades del municipio”.

“¡Nos pasamos, nos pasamos, nos pasamos a 180! Daleeee“, se escucha exclamar a una de las protagonistas del impactante video viral que encabeza esta nota.

#Berisso “PISALO A FONDO, PENDEJA”: GRABÓ A SU AMIGA MANEJANDO CON EL AUTO A 180 KILÓMETROS POR UNA AVENIDA Y CRUZANDO SEMÁFOROS EN ROJO MIENTRAS SE REÍAN A CARCAJADAS Y SUBIERON EL VIDEO A LAS REDES



La joven que iba en el asiento del acompañante arengaba a la conductora y entre… pic.twitter.com/f2YoQMXDRG — 24con (@24conurbano) February 19, 2026

La grabación muestra a una mujer al volante, identificada como Milagros de Simone, quien conducía de forma imprudente por las calles del partido bonaerense de Berisso.

Según se ve en la filmación, la joven pasó al menos tres semáforos en rojo sin siquiera reparar en el peligro que ello conllevaba. Mientras tanto, una amiga de ella, que viajaba en el asiento del acompañante, grababa toda la secuencia.

La grabación se conoció este jueves y provocó indignación en redes sociales. Ante la viralización del material, la joven que filmó el hecho publicó una historia en Instagram aclarando que el episodio ocurrió en 2024. No obstante, el tiempo transcurrido no le quita gravedad al imprudente accionar registrado.

En la grabación, de casi un minuto de duración, De Simone, vestida con un saco de color rojo y una remera negra, aparece al volante de un vehículo que todavía no pudo ser identificado. A plena luz del día, la conductora no frenó en ningún semáforo en rojo ni tampoco atinó a bajar la velocidad en los cruces de calles.

“¡Dale, pendeja!“, se escucha decir a la improvisada camarógrafa, celebrando la imprudencia de su compañera y, al mismo tiempo, filmando el tacómetro a medida que aumentaba la velocidad de circulación.

De Simone y su amiga le pusieron fin a su peligrosa circulación cuando alcanzaron los 180 kilómetros por hora, lo cual fue festejado a gritos por ambas ocupantes del auto: “Nos pasamos, lo pasamos. ¡¡¡Vamos a 180!!! Vamos para ciento ochenta, vamos para ciento ochenta. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Va, va, va, va, va, va, va, va”.

Puede interesarte

Tras la viralización, y luego de haber recibido un sinfín de notificaciones y mensajes por esta grabación, la joven que compartió las imágenes en redes sociales utilizó su cuenta de Instagram para aclarar que el hecho ocurrió “el anteaño pasado”, en referencia a 2024.

La conductora, por su parte, eligió no expresarse en público sobre el video que la involucra.

El video en cuestión recuerda al caso que involucra a la trístemente célebre Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto” de La Plata, por haber ocasionado la muerte de Walter Armand, a quien atropelló cuando circulaba a alta velocidad por la avenida 13, entre 531 y 532, sin respetar los semáforos en rojo.