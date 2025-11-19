Este fin de semana, cinco jóvenes argentinos fueron arrastrados por la marea en una playa de Chile tras ingresar al agua en un sector no habilitado para el nado. Cuatro de ellos lograron ser salvados, mientras que el quinto permanece desaparecido desde hace días. En las últimas horas, se conoció el video del momento del rescate, donde se ve a los jóvenes siendo asistidos por un bote de Prefectura.

El hecho ocurrió en la costa de La Serena, al norte del país vecino. Las víctimas —de entre 12 y 20 años, oriundas de la provincia de San Juan— ingresaron al mar a la altura de la playa conocida como Cuatro Esquinas, en la región de Coquimbo. La fuerte marea de la zona los arrastró rápidamente mar adentro.

En las imágenes difundidas en redes y medios locales, se observa al rescatista nadando junto a los jóvenes, acercándolos a uno de los botes de socorro que intervino en la emergencia.

El héroe del día: un obrero chileno los rescató

El hombre que salvó a los cuatro argentinos fue identificado como Francisco Boldo, de nacionalidad chilena y obrero de la construcción. Explicó que circulaba en bicicleta por la zona cuando escuchó los gritos de una mujer y vio a un grupo de personas desesperadas mirando hacia el mar, lo que lo llevó a detenerse.

“Nado desde chico y participé en campeonatos; cuando vi a esa mujer desesperada no dudé en sacarme la ropa y meterme para ayudar”, relató a Radio Nihuil, según consignó diario UNO. En su testimonio, contó cómo rescató al primer joven a unos diez metros de la costa y luego volvió por otro menor que ya estaba inconsciente: “Volví por un menor de edad que ya estaba ahogado, y le di primeros auxilios y lo reanimé”. Más tarde, regresó al agua para sacar a los otros dos.

Sin embargo, no pudo llegar al quinto joven. “El otro se me escurrió de las manos, se me salió de control...”, lamentó. Boldo agregó que en los últimos meses rescató a más de diez personas en situaciones similares.

Búsqueda intensa del adolescente desaparecido

Hasta este miércoles, continúa desaparecido un adolescente de 17 años, identificado como Alejandro Cabrera Iturriaga, de origen sanjuanino y radicado en Chile junto a su familia desde hace algunos años. Según informó el medio local El Tiempo, más de 150 rescatistas participan del operativo, con apoyo de drones para ampliar la zona de búsqueda.

Bajo las órdenes de la Armada de Chile, trabajan equipos municipales, Bomberos y pescadores artesanales tanto de La Serena como de Coquimbo. A medida que pasan las horas, la preocupación aumenta, pero las tareas no se detienen en la esperanza de hallar al joven.

La comunidad sanjuanina y chilena sigue con atención cada avance del operativo, mientras se aguarda un desenlace que pueda brindar alivio a las familias involucradas.