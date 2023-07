La Copa del Mundo lograda por la selección argentina el 18 de diciembre de 2022 concluyó un camino repleto de momentos protagonizados por los jugadores del plantel. La frase de Lionel Messi a Wout Weghorst y la atajada de Emiliano Martínez en los últimos segundos de la final quedarán en la memoria sobre lo sucedido en Qatar, mientras que hay otro hecho mucho más distendido que generó repercusión y tuvo a Alejandro Gómez como el personaje viral en cuestión.

El 7 de diciembre, en la previa al encuentro ante Países Bajos por los cuartos de final en el Estadio Lusail, el Papu compartió un stream junto a Lionel Messi, entre otros compañeros, y en compañía de Sergio Agüero. La transmisión, que registró picos con más de 200.000 personas en vivo, ofreció una icónica postal cuando contó que intentó replicar el corte de pelo de David Beckham. Inicialmente, había jugado al misterio y el Kun debió apelar a la adivinanza sin éxito: “Tenés una pinta de Robben, pero no. No tenía barba”.

Luego de una pista esclarecedora sobre el pasado de uno de los fundadores del Inter Miami, Agüero solo atinó a responderle: “¿Qué boludo, Beckham? ¿De qué se rien? ¿Te quisiste hacer ese corte? ¿Te crees que sos igual? Tenés una moral...”. En ese instante, intentó salvarlo el capitán del equipo: “Está parecido...”.

Esto provocó un sinfín de comentarios en redes sociales sobre la cómica situación, aunque faltaba la palabra del exjugador con pasado en Real Madrid. Beckham fue consultado por la imagen donde se compara ambos cortes de pelo y, en charla con Clarín, sorprendió al comentar que conocía la existencia de esa comparación con el mediocampista del Sevilla de España: “Oh, escuché sobre esa foto. Vi esa foto”. El dirigente se exhibió con un ánimo descontracturado y, mientras la sonrisa brotaba de su rostro, agregó: “Es gracioso. Se parece a mí. A un joven ‘yo‘”.

David Beckham on Papu Gomez 😂😂



pic.twitter.com/aVcjvSXMUo — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) July 18, 2023

Tanto revuelo se había generado en torno a este suceso que, horas después de la charla mantenida con el campeón de la Copa América 2021, la cuenta oficial de la Copa del Mundo le dedicó un tuit. “Meme de Spiderman”, publicó el perfil en español de Qatar 2022, adjuntando una foto del Papu y otra de Beckham. El meme tuvo referencia inmediata al afamado personaje de Marvel Cómics creado por Stan Lee y Steve Ditko.

La historia se magnificó con el paso de los días y tuvo uno de sus puntos más altos de popularidad el 21 de diciembre pasado. A tres días de la coronación ante Francia en Lusail, un usuario logró alterar el perfil de Wikipedia del ex futbolista inglés y puso en su imagen destacada una fotografía del Papu. De inmediato, la noticia se viralizó en redes sociales y los fanáticos de la selección argentina compartieron la captura de la página por redes sociales.

En su vuelta al país, el ex jugador de San Lorenzo y Arsenal de Sarandí, entre otros equipos, disfrutó de la caravana con los hinchas para celebrar el título. A pocas horas de los festejos, debió retornar para continuar con su rutina en medio de una despedida donde los fanáticos le rindieron tributo con un cántico muy particular en el aeropuerto de Ezeiza: “¡Olé, olé, olé, Beckham, Beckham!”. A comienzos de 2023, Papu Gómez volvió a referirse al histórico futbolista de la selección de Inglaterra en una entrevista para DSports: “David hizo una carrera extraordinaria, jugó en los mejores clubes del mundo, pero bueno, la del Mundo no la tiene”.

Por otro lado, Beckham habló también este martes sobre la llegada de Messi a la MLS: “Leo todavía va a necesitar, no importa lo bueno que sea, no importa cuál sea su estatura, él y Sergio van a necesitar tiempo para adaptarse”, dijo en diálogo con ESPN. “Puede que nos sorprendan, puede que empecemos a ganar todos los partidos, pero tenemos que ser pacientes”, agregó.

El ex futbolista y uno de los propietarios del equipo comparó el arribo del argentino a los Estados Unidos con su fichaje a Los Ángeles Galaxy en 2007: “Cuando yo vine, de repente, todos pensaron: ‘LA va a ganar todo.

LA va a ganar todos los partidos, 7-0, 8-0, y ya está, nadie más lo va a ganar’”. Pero a pesar de la llegada de Beckham, el Galaxy ni siquiera pudo llegar a los playoffs en sus dos primeras temporadas. “Esos primeros dos años para mí fue un reto, acostumbrarme a todo, hacer que el club y la liga fueran un poco más profesionales, pero las cosas cambiaron muy rápido”, recordó.

Finalmente, el equipo en 2009 fue derrotado en la final antes de ganar la Copa MLS en 2011 y 2012. “Empecé a disfrutar mucho más del fútbol, no solo porque estábamos ganando (sino) porque podía ver el cambio que se estaba haciendo, las cosas de la academia entrando en cada uno de los clubes... ahora estamos en una etapa donde las cosas son definitivamente diferentes a como eran en 2007″, comentó sobre aquel entonces.

Beckham no tiene dudas de que Messi será un éxito, pero acepta que su impacto en el campo podría no ser tan instantáneo como algunos anticipan: “Es un estilo diferente de fútbol, es un nivel ligeramente diferente a lo que obviamente están acostumbrados algunos de los jugadores que están llegando”. Pero al final del día, este nivel de fútbol en este país ahora es un buen nivel, es un gran nivel, por lo que habrá momentos en los que tendremos que ser pacientes”.