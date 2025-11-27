Un camionero fue grabado manejando de manera imprudente en pleno acceso oeste. El hombre iba al volante con un pie y un brazo afuera de la ventanilla, y causó indignación en un automovilista que decidió registrar el momento con su celular y compartirlo en redes sociales.

El clip fue capturado el pasado 13 de noviembre pero se viralizó en las últimas horas. El hombre trabajaba para una empresa de Luján y adoptó esa postura mientras iba por la autopista, poniendo en riesgo no sólo su vida sino la de los demás conductores que circulaban por allí.

“Tranquilo monstruo, ¿querés una reposera? ¿Bronceador te falta? ¿Cómo venimos?" se lo escucha decir al hombre que filmó la escena. “Qué país generoso” expresó antes de finalizar la grabación.

Grabaron a un camionero que conducía con una mano mientras llevaba un pie afuera de la ventanilla en el Acceso Oeste. Además, en la escena se observan ciclistas circulando junto a la ruta, algo que está prohibido. Asimismo, el conductor que filmaba también cometía una infracción. pic.twitter.com/Y8ZEXG3HoW — TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 27, 2025

Sin embargo, el video dejó en evidencia más de un accionar imprudente, porque además del camionero conduciendo en una postura riesgosa, otras personas actuaron de forma indebida en el camino.

En el clip se observa a un grupo de ciclistas circulando por la banquina de a autopista, algo que no está permitido. Y también quien grabó la escena puede estar cometiendo una imprudencia ya que si estaba al volante, no debería haber estado usando el celular.

El clip fue compartido en X, ex-Twitter, por la cuenta @gabrieliezzi, obtuvo más de 10 mil visualizaciones y provocó la reacción de los usuarios de la plataforma: “¿Es necesario? ¡Se creen dueños de las calles!“, ”¡Qué locura!“, “Que le quiten el registro”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en la publicación.