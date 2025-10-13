Un perro fue rescatado en helicóptero luego de sufrir una lesión mientras realizaba una caminata junto a sus dueños en una zona montañosa de Arizona, Estados Unidos. El operativo, que tuvo lugar el último viernes, fue coordinado por autoridades locales y se viralizó en redes sociales por las impresionantes imágenes del rescate aéreo.

Según informaron las autoridades, los socorristas recibieron una llamada de emergencia alertando que un perro había caído durante la caminata y no podía continuar por sus propios medios. Al llegar al lugar, los equipos de rescate constataron que el animal presentaba una lesión en una de sus patas, lo que impedía su desplazamiento.

Dada la dificultad del terreno y la distancia hasta el punto de acceso más cercano, los oficiales decidieron evacuarlo mediante un helicóptero. Para ello, utilizaron un arnés especial de rescate, diseñado para trasladar animales de manera segura en operaciones aéreas.

El perro fue izado cuidadosamente y luego trasladado a un centro veterinario, donde recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro. Las autoridades destacaron la rápida respuesta del equipo de rescate y recordaron la importancia de tomar precauciones al realizar caminatas con mascotas en zonas de montaña, especialmente en épocas de altas temperaturas o en senderos de difícil acceso.

El caso generó una gran repercusión en redes sociales, donde usuarios celebraron la acción de los rescatistas y enviaron mensajes de apoyo al animal. Las imágenes del operativo muestran el momento exacto en que el helicóptero eleva al perro.