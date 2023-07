Un tren con 190 pasajeros que viajaba desde Los Ángeles hasta Seattle se descarriló tras chocar contra un camión este miércoles en Moorpark, California.

El tren, de Coast Starlight y compuesto por siete vagones, sufrió el choque cerca de las 11:19 horas (tiempo local) cerca de la avenida de Los Ángeles y Gabbert Road, en la localidad perteneciente al condado de Ventura.

De acuerdo con el equipo de bomberos, el impacto causó “graves daños” y provocó un incendio en el vagón de equipajes del tren.

Según informaron las autoridades, el choque fue contra un camión cisterna de Obras Públicas del Condado de Ventura, el cual transportaba agua a ranchos locales.

Aunque no hubo heridos graves en el accidente, 15 personas fueron trasladadas a hospitales de la zona, incluido el conductor del camión, informó el portavoz del Departamento de Bomberos del Condado de Ventura, Andy VanSciver.

Una parte destrozada del camión amarillo descansaba sobre las vías donde el tren se detuvo. Otras partes del camión quedaron esparcidas por la zona.

Los pasajeros recibieron agua y alimentos, mientras se protegían del sol del mediodía, bajo tiendas de campaña.

