Un voraz incendio en un edificio de viviendas en la ciudad de Shantou, en la provincia surchina de Guangdong, provocó la muerte de al menos 12 personas, informaron las autoridades locales este miércoles.

El siniestro se desató alrededor de las 21:20 (hora local) en un inmueble de cuatro pisos, ubicado en el distrito Chaonan District de Shantou, y fue controlado cerca de las 22:00 horas por los bomberos locales.

Según el reporte inicial, 20 personas quedaron atrapadas —de las cuales ocho fueron rescatadas con vida—; ocho fallecieron en el lugar y cuatro más murieron luego en el hospital.

Las autoridades describieron el edificio como una estructura auto-construida de hormigón, y estimaron que el fuego afectó unos 150 metros cuadrados.

Por el momento, se ha puesto en marcha una investigación oficial para determinar las causas del incendio, mientras autoridades de Shantou iniciaron inspecciones de seguridad en otras viviendas de la ciudad.

Este trágico episodio ocurre pocas semanas después de un mega-incendio en un complejo residencial en Hong Kong que dejó decenas de muertos, lo que plantea inquietudes sobre la seguridad de las viviendas en la región.